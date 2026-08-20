Battu par l'Ajax à Tourbillon (2-4), le FC Sion sait que l'exploit sera immense au retour. Mais Didier Tholot et ses joueurs refusent de se rendre à Amsterdam en victimes expiatoires.

Bastien Feller Journaliste Blick

«Les matches européens se gagnent sur des détails et ils ont été pour l'Ajax, pas pour nous», regrette Didier Tholot après la défaite du FC Sion face aux Ajacides jeudi soir à Tourbillon (2-4). Ces «détails», ce sont par exemple des ballons qui retombent dans les pieds ou sur les têtes néerlandaises dans les seize mètres, comme sur le but du 2-3. Ou alors un poteau sédunois (Winsley Boteli à la 10e) qui est sortant plutôt qu'entrant.

Pas question toutefois pour Didier Tholot de se chercher des excuses. Les Sédunois sont tombés sur plus fort et ils le reconnaissent sans peine. «On savait que c'était une très grosse équipe», souligne le Bordelais, qui s'agace tout de même des quatre buts concédés par son équipe en une mi-temps. «On prend le but trop tôt en deuxième mi-temps. Ce sont des moments clés en football. On arrive à revenir à 2-2 et on prend un but dans la minute qui suit. Après, ça devient compliqué, même dans les têtes. Quand tu prends 4 buts, tu ne peux pas espérer grand-chose.»

«Peut-être qu'on en prendra cinq ou six»

Pas question toutefois de faire le voyage vers Amsterdam mercredi prochain en étant battu d'avance. «Peut-être qu'on en reprendra cinq ou six là-bas. Mais on va y aller pour faire un résultat. C'est peut-être une mission impossible, parce qu'on sait que cette équipe sera à la maison, mais un match de football, c'est un match de football. Il reste 90 minutes et il faudra essayer de tourner les choses en notre faveur», poursuit Didier Tholot, qui pourra tout de même s'appuyer sur des points positifs au moment de découvrir la Johan Cruijff ArenA.

«On a fait de belles choses en première mi-temps», reconnaît-il, en référence aux nombreuses actions offensives que ses joueurs ont su se créer. Notamment en récupérant le ballon haut sur plusieurs séquences, ou encore en combinant vite et bien sur les côtés, surtout à droite avec Numa Lavanchy et Ilyas Chouaref.

Week-end de congé pour les Sédunois

L'une de ces actions bien senties a d'ailleurs permis à son équipe de rentrer au vestiaire en menant au score (34e, but de Franck Surdez). «On a essayé de faire du Sion et je pense qu'on l'a plutôt bien fait», se réjouit, malgré la défaite, Numa Lavanchy, qui fait également remarquer qu'il a fallu un très bon Anthony Racioppi sur deux situations peu après la vingtième minute de jeu pour conserver l'avantage au score. «Les buts qu'on aurait dû prendre, on ne les a pas pris, et les buts évitables, on les a pris. C'est ça qui fait un peu mal parce que, quand on voit l'Ajax qui rate deux-trois grosses occasions et qui ne marque pas, on se dit qu'il y a un coup à jouer.»

Place maintenant à la récupération pour le FC Sion, qui a vu son match face à Grasshopper être repoussé pour lui permettre de préparer au mieux son déplacement aux Pays-Bas. Avec succès? Réponse jeudi prochain.