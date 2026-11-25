Yann Sommer enchaîne les boulettes avec Bruges. Une mauvaise relance du gardien suisse a offert l'ouverture du score à Liverpool ce mercredi en Champions League.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Paris Saint-Germain a égaré ses premiers points en Champions League lors de la 5e journée. Mercredi au Parc des Princes, les Parisiens ont partagé l'enjeu 2-2 avec l'AS Roma.

Mario Hermoso a mis les Romains sur orbite dès la 5e, mais Ilija Zabarnyi a égalisé à la 18e. La deuxième mi-temps fut une affaire de penalties. Ousmane Dembelé a transformé le sien à la 62e, mais les Italiens ont fait de même à la 78e grâce à Donyell Malen. Le PSG reste donc deuxième avec 13 points, soit à deux longueurs du Real Madrid et son bilan immaculé de cinq victoires en autant de rencontres.

Soirée difficile pour Yann Sommer et Bruges face à Liverpool. En Belgique, les Reds l'ont emporté 3-0. Coupable d'une mauvaise relance au pied, Yann Sommer n'a pas pu gommer son erreur et Alexander Isak a ouvert le score à la 13e. Le Suédois marquera encore le 3-0 à la 82e, alors que Florian Wirtz a inscrit le 2-0 trois minutes avant de fort belle façon en brossant le ballon pas loin de la lucarne droite.

Manuel Akanji et l'Inter s'imposent

Manuel Akanji et l'Inter ont eux obtenu une victoire importante contre Stuttgart (2-0). Le défenseur suisse a joué toute la rencontre pour les Lombards, tandis que Jaquez est entré à la 71e.

Lille a réussi un joli exploit en s'offrant un succès de prestige 2-1 face au Bayern. Dayot Upamecano a ouvert la marque à la 13e, mais les Nordistes ont refait leur retard en deuxième période. Ayase Ueda a égalisé à la 62e puis trois minutes après, c'est Strahinja Pavlovic qui a eu un vilain réflexe en inscrivant un superbe autogoal à la suite d'une frappe d'Ethan Mbappé sur le poteau. Les Lillois ont profité des nombreuses absences du côté bavarois. Les Allemands ont joué sans Manuel Neuer, Michael Olise ni le Ballon d'Or, Harry Kane.

Fenerbahçe et le football turc brillent

Manchester United est allé faire match nul 2-2 à Lisbonne face au Sporting, pendant que l'Atletico Madrid a battu Viking Stavanger 2-0. Fenerbahçe s'est lui imposé face au Shakhtar Donetsk grâce à un but de son attaquant Vedat Muriqi, confirmant la.bonne tenue du football turc cette saison.

Plus tôt dans la journée, Barcelone et Villareal s'étaient imposés, tous deux à l'extérieur.