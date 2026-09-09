Konstantinos Karetsas, 18 ans, milieu de terrain du Borussia Dortmund, a été hospitalisé mardi soir après un malaise en plein match contre Villarreal. Le joueur grec a reçu des soins sur le terrain avant d’être évacué sur civière.

ATS Agence télégraphique suisse

Le jeune milieu de terrain grec du Borussia Dortmund Konstantinos Karetsas a été victime d'un malaise en plein match contre Villarreal mardi soir. Il a été amené à l'hôpital pour des examens approfondis.

A la 23e minute, alors que le score était toujours de 0-0, Konstantinos Karetsas, 18 ans, s'est allongé sur la pelouse du Westfalenstadion en levant une main pour signaler un problème à son banc de touche.

Au début de la seconde période, le club allemand avait indiqué que le joueur «allait bien, au vu des circonstances», information que l'entraîneur de Dortmund Niko Kovac a transmise à ses joueurs, inquiets, à la pause.

«Ce sont des problèmes circulatoires, qui sont apparus de nulle part», a expliqué le directeur sportif du BVB Lars Ricken après la rencontre.

Les premiers soins médicaux ont été apportés sur la pelouse pendant de longues minutes, Karetsas quittant le terrain sur une civière et sous les applaudissements des 81'365 spectateurs.

Dans l'attente d'un diagnostic plus précis

«C'est arrivé très soudainement. Il s'est assis et a ensuite été emmené à l'hôpital pour des examens complémentaires, où il est encore maintenant. Ça assombrit évidemment l'ambiance de manière assez nette», a ajouté l'autre directeur sportif de Dortmund, Ole Book.

Ole Book, qui a accompagné le joueur sur la civière, a précisé que Karetsas n'était pas directement en état de parler en sortant du terrain. «On espère évidemment qu'il va aller mieux très rapidement et que ce n'est rien de trop grave», a-t-il ajouté.

Le joueur a été transporté à l'hôpital peu avant 22h00, accompagné de sa mère, pour y effectuer des examens médicaux approfondis «afin d'exclure toute éventualité au final. On doit attendre de voir ce que révéleront les prochains jours», a ajouté Lars Ricken.

«A la fin de la saison précédente, on a suivi une formation pour les soins de premier secours. J'avais vu quelques vidéos. Et quand j'ai vu la scène, il y avait des similitudes», a souligné Niko Kovac après la rencontre remportée par son équipe (3-2), score qui est passé au second plan.