Yann Sommer n'a pas pu empêcher l'Inter de couler face au PSG. Photo: Inter via Getty Images

Bastien Feller Journaliste Blick

«J'avais vraiment peur que Sommer nous refasse le même match que contre le Barça», confiait un supporter du PSG à ses amis, dans l'un des métros qui ramenait les spectateurs au centre de Munich après la finale de Champions League, remportée 5-0 par les Parisiens. Alors que l'on s'attendait à voir l'un des deux portiers de la soirée se montrer décisif, aucun des deux n'aura véritablement joué de rôle important.

Gianluigi Donnarumma, dans les buts parisiens, a même passé une soirée très tranquille. Deux arrêts sont crédités à l'Italien qui n'a pas été poussé dans ses retranchements. En face, Yann Sommer a réalisé trois parades, plutôt aisées, mais a concédé cinq buts.

«C'est une grosse désillusion»

Et sur ces derniers, le Bâlois, abandonné par sa défense, n'y pouvait rien. Achraf Hakimi a été laissé seul par la défense interiste sur le premier. Federico Dimarco a dévié le ballon sur la frappe de Désiré Doué pour le deuxième. Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Senny Mayulu ont, sur les 3e, 4e et 5e buts, pu trop facilement se présenter face au portier suisse. «Le pauvre», écrit «La Gazzetta dello Sport», qui lui attribue un cinq (meilleure note interiste partagée avec Denzel Dumfries).

«C'est une grosse désillusion», confiait Simone Inzaghi après la rencontre, ajoutant que «la victoire du PSG est incontestable». «Nous sommes extrêmement déçus. Ce soir, nous avons été gênés par l'incroyable pressing des Parisiens. Nous sommes passés à côté de notre finale. J'ai toutefois remercié mes gars pour cette saison, bien que nous n'ayons finalement rien gagné.»

Simone Inzaghi restera-t-il coach de l'Inter?

Pour le technicien italien, ce revers subi à Munich est plus douloureux que celui d'Istanbul, face à Manchester City en 2023 (1-0). Et celui-ci estime également que les trajectoires respectives des deux clubs en championnat ont été déterminantes. «Nous étions plus fatigués que le PSG, nous avons manqué de précision dans nos passes, la fraîcheur était du côté du PSG. Ils ont été meilleurs. Nous jouions encore le titre la semaine passée alors qu'ils étaient champions depuis un mois. Nous savions très bien que ce serait dur, mais techniquement, le PSG a été largement au-dessus.»

Au cœur de rumeurs l'envoyant cet été en Arabie Saoudite, Simone Inzaghi n'a pas souhaité répondre aux questions concernant son avenir à la tête de l'Inter. «Ce n'est pas le moment d'évoquer mon futur. Ce revers fait très mal. Depuis juillet 2024, nous avons disputé 58-59 matches avec une finale de C1. Nous allons entamer des discussions avec mes dirigeants et faire le bilan de la saison. Pour la saison prochaine, nous avons déjà deux renforts et nous en aurons d'autres. Je sens le club à mes côtés, malgré cette fin de saison compliquée sans aucun trophée. Mais ce n'est pas la première fois que nous nous retrouvons dans cette situation. Nous allons relever la tête.»