Le PSG vise un troisième sacre consécutif, tandis que le Real Madrid, le Barça, Arsenal et le Bayern Munich rêvent de lui barrer la route. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle saison.

Christian Finkbeiner

Pourquoi le PSG pourrait-il réaliser un exploit historique?

Si le Paris Saint-Germain, tenant du titre, réussit le triplé, il égalera le Real Madrid, qui, sous la houlette de Zinédine Zidane, est à ce jour le seul club à avoir remporté trois fois consécutivement la Champions League, en 2016, 2017 et 2018. L’Ajax Amsterdam et le Bayern Munich ont également réussi un tel triplé dans la plus prestigieuse compétition de clubs, dans les années 1970. Le Real Madrid, détenteur du record de victoires avec 15 titres, avait remporté les cinq premières éditions de la Coupe des clubs champions, créée en 1955.

Qui sont les principaux prétendants au titre?

Le Real Madrid, entraîné par José Mourinho, et le champion d’Espagne, le FC Barcelone, avec notamment le champion du monde récemment recruté Rodri, font partie, aux côtés du PSG, des grands favoris pour le titre. Arsenal, qui s’est incliné de justesse aux tirs au but face au PSG lors de la finale de cette année à Budapest, mène le quintette anglais avec Manchester City et Liverpool. Le Bayern Munich, qui a pratiquement conservé l’intégralité de son effectif, fait également partie des prétendants au titre.

Comment fonctionne le format de la compétition?

Chacune des 36 équipes dispute huit matches lors de la phase de championnat, quatre à domicile et quatre à l’extérieur. Tous les résultats sont pris en compte dans le classement. A l’issue de cette phase, les huit meilleures équipes se qualifient directement pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de la 9e à la 24e place disputent en février des barrages pour décrocher les huit places restantes en huitièmes de finale. Les équipes classées de la 25e à la 36e place sont éliminées. La finale aura lieu le 5 juin à l’Estadio Metropolitano de Madrid.

Quels sont les matches phares?

Le choc du premier tour sera la confrontation entre le Real Madrid et l’Inter, mardi. Parmi les autres affiches à ne pas manquer figurent Manchester City-PSG au 2e tour, PSG-Manchester City et Bayern Munich-Arsenal au 3e tour, ainsi qu’Atlético de Madrid-Bayern Munich au 4e tour. Au 5e tour, Arsenal affrontera Dortmund. Le 6e tour proposera notamment Barcelone-Manchester City et Arsenal-Real Madrid. Enfin, l’Inter recevra Liverpool et Manchester United accueillera le Bayern Munich lors du 7e tour.

Qui fait ses débuts dans la compétition?

Quatre équipes font leurs débuts en Champions League: l’ASK Linz (Autriche), le Viking Stavanger (Norvège), le Sabah (Azerbaïdjan) et Côme (Serie A). Au total, seule la moitié des équipes participantes avait disputé la Champions League la saison dernière.

Quels sont les Suisses en lice?

Après l’élimination du champion de Suisse, le FC Thoune, au deuxième tour de qualification face à Zagreb, aucune équipe suisse ne figure dans la phase de championnat de la Champions League. Le club qui compte le plus de joueurs suisses est Bruges, où Yann Sommer, Cheveyo Tsawa et Andrej Vasovic sont sous contrat. Cinq autres Suisses sont également en lice: Manuel Akanji avec l’Inter, Luca Jaquez avec Stuttgart, Gregor Kobel avec Dortmund, Johan Manzambi avec Aston Villa et Loun Srdanovic avec Lille.

Quel est le montant des primes?

Cette saison encore, l’argent coule à flots. L’UEFA distribue près de 2,5 milliards d’euros de primes pour la Champions League et la Supercoupe. Chacune des 36 équipes se voit garantir une prime de participation de 18,62 millions d’euros. A cela s’ajoutent 2,1 millions d’euros par victoire en phase de championnat, ainsi que des primes liées au classement à l’issue de cette phase.

Le leader du classement reçoit en outre 9,9 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 2 millions supplémentaires pour son classement parmi les huit premiers. Dans le meilleur des cas, le vainqueur de la Champions League empoche près de 111 millions d’euros de primes. À cela s’ajoutent les recettes de billetterie ainsi que d’autres revenus issus du fonds commun dédié aux droits marketing et télévisuels. Pour son sacre la saison dernière, le PSG a encaissé 150 millions d’euros, un record!