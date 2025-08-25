La Super League suisse a connu un week-end perturbé par les play-offs européens. Seuls trois des six matchs prévus ont eu lieu, avec le report de Lausanne-Lugano et Servette-Sion. Young Boys et le FC Bâle ont bénéficié d'un repos pour préparer leurs matchs européens.

1/4 Ludovic Magnin a passé un week-end sans jouer avec le FCB. Photo: TOTO MARTI

Lucas Werder

La chaîne Blue n’a pas battu de records d’audience ce week-end. En raison des play-offs pour les compétitions européennes, seuls trois des six matchs de Super League initialement prévus se sont joués. Les rencontres Lausanne–Lugano et Servette–Sion ont été reportées, tandis que Young Boys et le FC Bâle ont bénéficié d’un week-end libre pour préparer dans les meilleures conditions leurs matchs retours décisifs.

Ludovic Magnin, l’entraîneur du FC Bâle, ne sait pas vraiment si cette pause constitue un avantage pour son équipe – ou si un match de championnat aurait été préférable pour conserver le rythme. «Je suis content que la décision d’avancer la rencontre face à YB ait été prise avant mon arrivée», déclare-t-il. «Je n’aurais pas su moi-même ce qui était le mieux si j’avais dû trancher».

Copenhague accroché en championnat

Comme le duel du 4e tour face à YB (4-1) avait déjà eu lieu début août, l’équipe de Ludovic Magnin a connu un programme inhabituel. Après un repos le jeudi et un jour de congé le vendredi, les Bâlois ont enchaîné les entraînements samedi et dimanche. Avec un effectif déjà réduit, l’entraîneur voit tout de même un avantage à ce week-end sans match: «Nous ne devons pas risquer d’autres absences», souligne-t-il.

De son côté, l’entraîneur de Copenhague, Jacob Neestrup (37 ans), n’a pas eu ce luxe. Son équipe devait affronter Odense samedi en championnat. Sans bouleverser totalement son onze, il a tout de même procédé à quatre changements. Lopez, Clem, Elyounoussi et Cornelius, titulaires lors du match aller contre Bâle, ont débuté sur le banc avant d’entrer en cours de jeu.

C’est finalement le défenseur central Gabriel, déjà buteur à l’aller, qui a sauvé les Danois d’une défaite. Son but à la 88e minute a offert à Copenhague le nul 1-1. Ce point suffit néanmoins au champion en titre pour conserver la tête du classement après six journées.