Après le match nul 1-1 contre Copenhague, force est de constater le banc du FC Bâle est bien maigre. Même si Ludovic Magnin ne veut pas en faire une excuse, il va devoir trouver des solutions.

Lucas Werder

Lors du match aller face à Copenhague en barrage pour la Champions League (1-1), Ludovic Magnin ne s’est pas creusé la tête pour trouver les changements à faire. Après tout, le banc bâlois est tellement clairsemé que ceux-ci s’imposent presque d’eux-mêmes.

Lorsque l’entraîneur du FCB a fait entrer trois joueurs frais sur le terrain en fin de match, Moritz Broschinski, Koba Koindredi et Nicolas Vouilloz, il restait exactement 80 minutes de Super League sur le banc bâlois. Kaio Eduardo et Junior Zé se les partagent, les six autres remplaçants n’ont pas encore joué en championnat cette saison.

Dès l’entrée en jeu de Koindredi, Magnin s’est vu contraint de faire une petite expérience. Comme Bénie Traoré et Anton Kade, deux ailiers droits, sont blessés, l’entraîneur du FCB a envoyé le milieu de terrain central sur l’aile droite lorsqu’il a fait sortir le décevant Marin Soticek.

Que se passe-t-il avec Kade et Traoré?

Après la rencontre, Ludovic Magnin n’a pas voulu faire de la minceur de l’effectif une excuse. «Nous avons quand même fait un bon match en première mi-temps», a déclaré le Vaudois. Toutefois, il doit lui aussi l’admettre: «Aujourd’hui, nous avions sur le banc beaucoup de jeunes qui n’avaient pas encore participé au championnat.» Cela ne changera pas en vue du match retour à Copenhague. Magnin n’exclut certes pas encore un retour des ailiers blessés, «mais les chances sont meilleures pour Kade que pour Traoré», explique-t-il.

Mais même si les deux hommes devaient être remis en forme, la question se pose de savoir combien de temps ils seront encore à la disposition du coach. Pour les deux, un départ semble possible cet été encore. Dans le cas de Traoré, les rumeurs se sont multipliées ces derniers temps. Le contrat de Kade expire à la fin de la saison. L’Allemand doit prolonger son contrat ou quitter le club cet été si le FCB veut obtenir une indemnité de transfert raisonnable.

Un jeune de 18 ans envoyé en urgence à Copenhague

Mais le chantier le plus important est celui de la défense centrale. Après son carton jaune, Jonas Adjetey manquera le match retour. Il en va de même pour Finn van Breemen, qui ne reviendra pas dans l’équipe avant octobre au plus tôt, après sa blessure au genou. Ainsi, Adrian Barisic et Nicolas Vouilloz devront débuter à Copenhague, tandis que le jeune Marvin Akahomen (18 ans) sera le seul défenseur central restant sur le banc.

Pourtant, Xherdan Shaqiri avait déjà annoncé avant le début de la saison qu’il souhaitait un chef de la défense expérimenté, surtout pour les matches internationaux. Le capitaine n’a pas voulu trop s’étendre sur ce sujet après le 1-1 du match aller. «Mais on a certainement vu qu’il nous manquait un peu d’expérience derrière aujourd’hui», lâchait-il.

Koindredi, le bon profil?

Ainsi, le directeur sportif Daniel Stucki peut se poser des questions au moment où son équipe a besoin de profondeur. Avec les engagements de Philip Otele et de Metinho, il a certes conclu deux transferts importants cet été. Mais jusqu’à présent, il n’a pas totalement réussi à engager des renforts supplémentaires.

Koba Koindredi n’a pas encore pu combler le vide laissé par Leon Avdullahu. Il n’est pas certain que l’ancien joueur du LS ait le bon profil pour remplir ce rôle. Et avec Moritz Broschinski, le FCB n’a fait que compenser le départ de Kevin Carlos.

Seul Keigo Tsunemoto, venu de Servette, apporte satisfaction. Il était le meilleur Bâlois sur le terrain contre Copenhague. Jusqu’au match retour la semaine prochaine, Ludovic Magnin devrait donc préserver son arrière droit. Si le Japonais devait être absent, l’entraîneur du FCB n’aurait aucun remplaçant à disposition sur son jeune banc de touche. Kevin Rüegg, le seul arrière droit restant, est déjà blessé depuis un certain temps.