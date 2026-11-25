Jude Bellingham a marqué un but somptueux contre le PSV mardi et la troupe de Jose Mourinho est redevenue une machine à gagner.

Blick Sport

«Pour moi, c’est l’un des meilleurs milieux de terrain du monde.» José Mourinho n’a pas manqué de faire l’éloge de Jude Bellingham après la victoire contre le PSV Eindhoven mardi en Champions League (5-1). Alors que les Madrilènes étaient menés 0-1 et faisaient peine à voir, l’entrée de l’Anglais «a changé le match», selon les termes de l’entraîneur portugais. «Jude est un joueur absolument extraordinaire.»

Le Special One a répété que «c’était un scandale qu’il ne soit pas dans les dix premiers du Ballon d’or. Il peut jouer comme dix, comme huit, à deux, à trois... Il a tout: le physique, la qualité technique, la compréhension tactique du jeu, l’ambition...» Déjà décisif contre le Celta le week-end dernier, Bellingham a récidivé mardi. Impliqué sur le but égalisateur du capitaine Federico Valverde (50e, 1-1), il a régalé le Bernabéu d’un enchaînement de grande classe: contrôle, jongle, reprise de volée de l’extérieur du pied droit pour donner l'avantage à ses couleurs (60e). De quoi laisser Rafael Nadal et son fils sans voix.

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«Je prends beaucoup de plaisir»

«Je ne sais pas comment j’ai fait ça», a commenté le buteur. Le milieu anglais s’est dit heureux d’avoir dépassé «ses idoles» Zinédine Zidane, David Beckham et Steve McManaman au nombre de buts inscrits en Champions League avec le Real. Il a ajouté que c’était «un honneur» d’être comparé à «Zizou», assurant toutefois que l’actuel sélectionneur de l’équipe de France était «bien meilleur et bien plus élégant» que lui.

Et l’Anglais n’a pas manqué de renvoyer l’ascenseur à José Mourinho. «J’adore travailler avec cet entraîneur. Lui, son staff et mes coéquipiers m’aident beaucoup, c’est grâce à eux que je joue bien. Mourinho me donne beaucoup de confiance. Avec lui, j’ai la liberté de me déplacer comme je le souhaite pour aider à la construction du jeu, de me projeter un peu plus haut pour conclure.» Avant de conclure: «Je prends beaucoup de plaisir sur le terrain.»

Fin de disette pour Vini

Il faut dire que le Special One est en train de redonner vie aux Madrilènes, qui restent sur dix succès de rang. Depuis leur victoire dans le Clasico il y a un mois, ils semblent de nouveau lancés vers une autre dimension. Les nouveaux Galactiques? Le retour au premier plan de Vinicius Junior est un autre exemple de l’impact du Portugais.

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Inefficace et expulsé pour avoir tiré les cheveux de Nathan Saliba lors d’un match contre Villarreal, le Brésilien semblait être devenu un problème (de riche). Durant sa suspension, le jeune Yan Diomandé, tout juste 20 ans, a montré pourquoi le Real avait investi 140 millions pour le faire venir de Leipzig. Mardi soir, Vini était à nouveau titulaire et très en jambes, comme l’illustrent ses deux poteaux.

Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, lui a même remis le trophée de Meilleur joueur après la rencontre. Les efforts du Brésilien ont été récompensés par un but en toute fin de match, son premier depuis le 26 août, après une disette de dix matches en club. Et à voir la manière dont toute l’équipe a célébré cette réussite, un nouveau souffle semble animer ce Real. De quoi envoyer un message clair au Barça et au reste de l'Europe.