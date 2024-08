Young Boys s'avance confiant à Istanbul

YB va mieux! La victoire au match aller face à Galatasaray a eu un effet positif et les Bernois sont convaincus qu'ils peuvent résister ce mardi soir (21h) à Istanbul et atteindre la phase de groupes de la Champions League.

1/8 Bonne ambiance du côté d'YB avant le départ à Berne-Belp.

Alain Kunz

Comme les doutes étaient grands chez Young Boys après les trois défaites du début de saison, suivies deux matches nuls. YB est dernier de Super League! Et voilà qu'arrive Galatasaray au milieu de ce marasme...

Mais les Bernois se sont sortis avec brio du match aller, remportant une victoire (3-2) qui laisse toutes les options ouvertes en vue du retour ce mardi soir à Istanbul. «Nous sommes montés progressivement en puissance après les trois défaites en l'espace d'une semaine», explique l'entraîneur Patrick Rahmen. «Nous avons ensuite réussi à prendre le contre-pied. C'est pourquoi la performance du match aller ne m'a pas surpris. Notre adversaire a maintenant aussi remarqué qu'il n'est pas facile de jouer contre nous».

Dries Mertens navigue entre les lignes

Sandro Lauper estime qu'YB a montré que ce ne sera pas une partie de plaisir pour Galatasaray ce mardi. «Nous pouvons tenir le coup tant offensivement que défensivement. On l'a prouvé». Son travail et celui de Cheikh Niasse au milieu de terrain défensif seront extrêmement importants. «Ils passent souvent par le milieu de terrain parce qu'ils y jouent à trois. Nous, en revanche, nous ne sommes que deux. Nous l'avions pas mal maîtrisé au match aller. Mais c'est déjà difficile quand on a un joueur comme Dries Mertens qui navigue toujours quelque part dans le dos entre les lignes. Il sera d'autant plus important de bien communiquer et bien défendre».

YB a des arguments

Ce qui est clair, c'est qu'YB ne doit pas jouer petit bras et reculer, ce qui serait fatal. Patrick Rahmen: «Nous voulons être conquérants avec le ballon. Et on a vu que nous avons les moyens de tenir Galatasaray éloigné de nos buts. Ils ont remarqué que nous avons aussi nos arguments».

Et quelle équipe doit y parvenir? On peut supposer que le principe «Never change a winning team» sera appliqué. Ou pas du tout? Patrick Rahmen laisse entendre que ce principe ne doit pas être un automatisme. «Ceux qui sont entrés ont vraiment été bons. Ils ont des arguments pour débuter. Nous ne devons donc pas forcément commencer de la même manière que lors du premier match».

La tendance dans les buts: David von Ballmoos

Reste la toute dernière question, mais d'autant plus importante: qui gardera les buts d'YB? De nombreux indices laissaient présager Marvin Keller. D'autant plus qu'YB a communiqué qu'il regarderait au jour le jour et prendrait sa décision après l'entraînement final. Les Bernois n'ont pas communiqué leur décision, mais lorsque Patrick Rahmen a déclaré lors de la conférence de presse que David von Ballmoos allait mieux, c'était plus qu'un indice fort en faveur du numéro un. Les douleurs à l'épaule du sextuple champion sont revenues à un niveau qui ne le gêne plus.