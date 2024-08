L'entraîneur de Galatasaray s'emporte contre l'arbitre

Mercredi soir, YB a remporté une importante victoire 3-2 à domicile. Pour le plus grand plaisir du public local - et aussi pour le plus grand mécontentement de l'entraîneur de Galatasaray, Olan Buruk. Celui-ci s'en est pris à l'arbitre après le match.

1/7 YB remporte le match aller des play-offs de la Ligue des Champions contre Galatasaray par 3 à 2.

83 minutes sont passées au Wankdorf lorsque Darian Males a l'occasion d'inscrire le 3-2. Le ballon est dévié, passe au-dessus du but, corner. Ou pas? Car la VAR intervient et l'arbitre Daniel Siebert est invité à aller consulter les ralentis. L'Allemand accorde un penalty. Filip Ugrinic s'empare du ballon et le transforme pour donner la victoire à Young Boys.

L'entraîneur de Galatasaray Okan Buruk est moyennement enthousiaste après le match pour deux raisons: le match de son équipe et - surtout - avec la prestation de Monsieur Siebert. «Si cela est considéré comme un penalty et une situation de deuxième carton jaune, alors les joueurs devront probablement s'attacher les bras à l'avenir», s'énerve Buruk selon le journal turc «Hurriyet» lors de la conférence de presse d'après-match.

«J'espère qu'il y aura un Azerbaïdjanais au match retour»

«Il a constamment interrompu le match et donné des cartons inutiles. Il lui a d'ailleurs fallu une minute à chaque fois pour les noter. A ce niveau, on attend et on espère beaucoup plus», peste ensuite le quinquagénaire, qui a passé le match dans les tribunes en raison d'une suspension. «Nous sommes dans un canton suisse-allemand et un arbitre allemand est nommé», pointe-t-il.

«L'arbitre est probablement venu en voiture, car on a fait appel à un Allemand pour arbitrer un pays frère», s'emporte Okan Buruk, avant de faire part de son souhait quant à la manche retour: «J'espère qu'un Azerbaïdjanais sera au sifflet de match à Istanbul».

«Galatasaray a une préférence pour les équipes suisses»

Pour l'heure, on ne sait pas encore qui dirigera la rencontre dans le chaudron du Rams Park d'Istanbul. Une chose est sûre: il ne retrouvera pas Okan Buruk sur la ligne de touche. Le quinquagénaire a en effet été suspendu pour deux parties après le match retour du tour intermédiaire de l'Europa League contre le Sparta Prague en février dernier. A l'époque, il avait échangé des coups avec l'entraîneur adverse, des joueurs, des supporters et même les officiels.

Les statistiques de Galatasaray contre les équipes suisses 19 matches disputés

11 victoires, 3 nuls, 5 défaites

Buruk est toutefois certain que l'affaire tournera en leur faveur, même sans sa présence au bord du terrain. «Nous avons perdu ici, mais nous ferons mieux sur notre propre terrain. Galatasaray a une préférence pour les équipes suisses. Nous allons montrer à quel point Galatasaray veut la Ligue des champions.»