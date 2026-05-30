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Championne de Suisse!
Amina Muratovic a une priorité avant de retrouver la Nati: faire la fête!

Amina Muratovic et Servette sont championnes de Suisse! La jeune défenseure de 20 ans se réjouit de retrouver l'équipe nationale dès lundi, mais elle a une priorité absolue ce week-end: célébrer le doublé comme il se doit.
Publié: il y a 33 minutes
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Servette est champion de Suisse pour la troisième fois.
Photo: keystone-sda.ch
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Andri Bäggli

Servette est champion de Suisse! Les Genevoises ont remporté les deux manches de la finale face à Young Boys et réalisent ainsi le doublé, après avoir déjà battu les Bernoises en finale de la Coupe.

Mais au-delà du titre, plusieurs histoires ont marqué cette soirée de fête au bout du Léman. Il y a d'abord celle, très émouvante, de Laura Tufo, bien sûr.

Et puis, il y a celle d'Amina Muratovic. Cette semaine, la défenseure de 20 ans a été convoquée pour la deuxième fois par le sélectionneur de l'équipe de Suisse féminine, Rafel Navarro. Le Catalan avait d'ailleurs fait le déplacement pour assister à la finale vendredi et observer de près l'une de ses nouvelles internationales.

Le prochain rassemblement de la Nati débute déjà lundi. Pas vraiment le temps de souffler pour Amina Muratovic? Pas tout à fait.

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«Pour l'instant, la priorité est de faire la fête», sourit-elle, interrogée par Blick. «Je n'y pense pas encore. Mais dès demain, promis, je me concentrerai sur l'équipe nationale.»

Ce titre revêt une importance particulière pour la jeune défenseure. «Nous sommes très fières d'avoir gagné ce championnat à Genève. Nous nous sommes battues, nous avons tout donné et nous voulions absolument remporter ce titre.»

Mission accomplie. Grâce à ce nouveau sacre, Servette ramène pour la troisième fois en cinq ans le trophée de champion de Suisse en terre genevoise.

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