Bastien Feller Journaliste Blick

Aurélien Chappuis (gauche) et Etoile Carouge sont leaders de Challenge League. Photo: Claudio De Capitani/freshfocus

«En signant à Etoile Carouge, je n'aurais jamais pensé me retrouver là à bientôt 31 ans», sourit Aurélien Chappuis après le succès des Stelliens à Neuchâtel vendredi soir (0-3). «Là», c'est tout d'abord en Challenge League, puisque le milieu avait déjà pu gouter à la seconde division suisse avec les SR Delémont (28 matches entre 2010 et 2012) et avec Le Mont (56 parties entre 2014 et 2016).

Ensuite, ce «là» signifie en tête du classement, Etoile Carouge devançant de manière aussi surprenante que méritée Xamax et Thoune de trois points. «Mon objectif était tout d'abord de rejouer un jour en Challenge League. Nous avons mis cinq ans pour remonter, et c'est déjà un grand plaisir d'être à nouveau dans l'élite suisse. J'aurais signé tout de suite, mais je ne l'aurais pas imaginé», admet-t-il.

«Nous ne laissons pas la place au hasard»

Cette place de leader ne surprend toutefois pas le capitaine genevois. «Cela fait quasiment une année que nous travaillons ensemble avec pratiquement le même groupe. Nous avons des automatismes, des semaines régulières, des consignes claires. Chacun sait ce qu'il doit faire dans telle ou telle situation. Nous sommes en confiances en ne laissant pas vraiment de place au hasard. Je pense que c'est ce qui fait que nous avons du succès en championnat.»

Cette première place incontestée, les Stelliens la doivent donc à leur succès à la Maladière. «Nous pouvons être fiers de nous. Xamax est un candidat annoncé à la promotion avec Thoune. Nous avions à cœur de réussir une belle performance, de montrer ce dont nous sommes capables avec le ballon. Le match a aussi tourné pour nous, car nous marquons tôt. Mais nous ne déméritons pas sur l'ensemble du match», estime le milieu de terrain.

Les Stelliens jouent, quoi qu'il arrive

Etoile Carouge, malgré son statut de promu et l'invincibilité neuchâteloise à domicile, a fait mieux que regarder Xamax dans les yeux. Le club genevois a en effet surclassé son adversaire sur les 90 minutes et a continué à afficher sa volonté de créer du jeu, malgré un avantage que plusieurs autres équipes se seraient contentées de défendre. À l'image d'un début de deuxième mi-temps où ce sont les joueurs d'Adrian Ursea qui sont allés chercher le deuxième but alors qu'ils menaient déjà d'une longueur, sur la pelouse de l'un des favoris à la montée.

«Le coach a une influence ultra-positive sur le fait que les joueurs soient en confiance, osent jouer de l'avant et prendre des risques. C'est ce qu'il veut, ce qu'il prône. Il nous dit qu'il prend la responsabilité de nos erreurs, mais qu'il nous incite à sortir depuis derrière. Parfois, plus la pression est forte, plus nous arrivons à jouer dans le dos adverse pour nous créer des occasions.»

Le secret d'Aurélien Chappuis? «L'organisation»

Cette première place va-t-elle changer quelque chose pour Etoile Carouge? «Ça ne va rien changer du tout, nous avons été leaders assez longtemps la saison dernière en Promotion League. Le coach nous permet de rester les pieds sur Terre. Ce n'est pas l'ambition du club, mais nous verrons ce qui se passera. Nous sommes des joueurs ambitieux. Nous avons aussi des éléments qui espèrent décrocher un contrat ailleurs. Pour l'instant, les feux sont au vert et nous allons essayer de continuer comme ça», répond franchement le Genevois.

Ce qui va toutefois changer pour Aurélien Chappuis, c'est qu'il se rendra ce lundi au bureau (ndlr: le milieu travaille comme conseiller financier) dans la peau d'un capitaine leader de Challenge League, Thoune ayant été battu à Vaduz samedi (2-0). «Mais pas avec le torse bombé, assure-t-il au cas où dans un large sourire. J'ai plusieurs collègues qui ne suivent pas le foot. C'est ce qui est bien. J'ai donc deux vies différentes qui me permettent de faire la part des choses.» Son secret? «L'organisation». A l'image de son coach Adrian Ursea.