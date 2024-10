Bastien Feller Journaliste Blick

Grâce à sa victoire à la Maladière, Etoile Carouge est leader de Challenge League! Un exploit compte tenu du statut de promu de l'équipe d'Adrian Ursea, mais qui n'est de loin pas volé tant elle sait se montrer solide et efficace lorsqu'il le faut. En une phrase: les Stelliens ne doivent rien à personne et méritent pleinement leur place au classement.

Vincent Nvendo cartonne

Même si les Carougeois se montrent très sûrs de leur jeu, étant même l'équipe qui a la plus importante possession de balle du championnat (59%, Xamax 47%), la tâche ne s'annonçait pas simple face à des Neuchâtelois qui possédaient, eux, la meilleure attaque (20 buts, Carouge 19). Ce d'autant plus que les Stelliens peinent depuis le début de saison à terminer un match sans encaisser (1 clean sheet, face à Vaduz le 24 septembre).

Reste que la défense très flexible d'Adrian Ursea a tenu bon ce vendredi, même si les Neuchâtelois se sont créés deux occasions nettes de but en première mi-temps. Mais ni Koro Kone (27e), seul face à Mussa Diallo, ni Guillaume Furrer (32e), seul au deuxième poteau, à cinq mètres du but, ne sont parvenus à faire trembler les filets adverses.

Deux actions qui pèsent très lourd dans la balance puisqu'à ce moment de la partie, Carouge ne menait que d'un but. Une réalisation signée Vincent Nvendo, la cinquième cette saison, qui doit d'ailleurs beaucoup à la perte de balle dans l'axe du capitaine xamaxien Kenan Fatkic et au gardien Edin Omeragic (21e). La frappe de l'attaquant genevois n'avait en effet rien d'inarrêtable.

0-1 à la mi-temps, un score flatteur pour les Stelliens, frustrant pour les Neuchâtelois. Reste qu'en deuxième période, ces derniers n'ont pas mis les ingrédients nécessaires à un retour. Confrontés à un bloc positionné un cran plus bas, les joueurs d'Uli Forte n'ont pas trouvé la faille, la faute notamment à un manque de folie dans leur jeu, voire même carrément d'envie.

Thoune joue samedi

Ce sont les Carougeois qui sont les mieux revenu des vestiaires, affichant d'entrée leur ambition d'inscrire le deuxième. Et si Marculino Ninte a tout d'abord buté sur Edin Omeragic (53e), Bruno Ceslei a pu lui faire trembler les filets. Cela grâce notamment à une passe lumineuse dans l'axe d'Oscar Correia, et à la défense sans agressivité des défenseurs Michaël Gonçalves et Yoan Epitaux (60e).

Le scénario aurait même pu se répéter à la 77e, mais Matheus Vieira a touché le poteau. Xamax ne répondait plus, et se voyait ainsi condamné à une première défaite à la maison cette saison, malgré les entrées simultanées de Giovani Bamba, Samir Ramizi et Skhelqim Demhasaj (64e). À noter qu'Uli Forte et ses joueurs restaient invaincus à la Maladière en championnat depuis douze matches.

Du côté d'Etoile Carouge, qui a pu inscrire le troisième à la 85e par Florian Hysenaj, le conte de fée ne semble pas près de s'arrêter. Adrian Ursea et ses joueurs peuvent ainsi attendre sereinement le match de Thoune, prévu ce samedi à Vaduz (18h), pour savoir s'ils resteront seuls leaders au terme de cette onzième journée.