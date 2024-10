Philipp Köhn n'est plus le gardien titulaire de Monaco

Philipp Köhn ne sera plus le gardien titulaire de l’AS Monaco. Le no 3 de l’équipe de Suisse lors du rassemblement d’octobre doit céder sa place à Radoslaw Majecki.

Philipp Köhn: un dur retour sur terre. Photo: GIAN EHRENZELLER

ATS Agence télégraphique suisse

L’entraîneur monégasque Adi Hütter a confirmé que le Polonais sera titularisé vendredi ors de la venue de Lille. Majecki s’était blessé à la cheville cet été. Il est désormais complètement rétabli. «Philipp était notre no 1 lorsqu'il est arrivé la saison dernière. Ses performances nous ont fait douter de lui. On a changé. Radek, devenu no 1, a joué un rôle très important dans la qualification en Ligue des Champions, explique Adi Hütter. Mais désormais, il est en forme et sera notre no 1. » L’ancien mentor ne cache pas que cette décision a été « difficile à prendre ».

Philipp Köhn a livré neuf matches cette saison avec l’AS Monaco. Le bilan du portier de 26 ans est remarquable avec sept victoires et deux nuls. Adi Hütter confirme que l’ancien joueur de Wil «n’était pas heureux de cette décision».

S'il a félicité le gardien, sélectionné en équipe nationale suisse ces deux dernières semaines, pour ses performances depuis le début de la saison, il a reconnu que ce dernier n'était «pas heureux de la décision». «Mais c'est le football, a-t-il poursuivi. C'était difficile à accepter. J'ai de l'empathie pour lui, mais Philipp est professionnel, et il a respecté notre décision. Mon rôle est de prendre des décisions. Même si la situation est triste pour lui, je suis heureux de pouvoir compter sur trois très bons gardiens, avec Yann Liénard.»

Par ailleurs, Denis Zakaria, absent du rassemblement de l’équipe de Suisse, tiendra sa place face à Lille. Le capitaine avait été touché au genou il y a deux semaines contre Rennes.