Révélations de la saison passée avec le Stade-Lausanne-Ouchy, Vasco Tritten et Issa Kaloga étaient sur le banc face à Xamax. Une situation due à une période estivale compliquée vécue par les deux talents.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Vasco Tritten (21 ans) et Issa Kaloga (22 ans) ont bien des points communs. Tous deux ont été formés au Servette FC (matches en commun en M18 et M21), ont explosé la saison dernière avec le Stade-Lausanne-Ouchy et ont connu un été compliqué. Alors que des rumeurs les annonçaient sur le départ, le premier nommé a «eu une grosse maladie» pour laquelle il «a dû aller à l'hôpital», quand le second a vu son transfert pour la première division belge capoter au dernier instant et a été blessé.

Les choix du coach

Une période estivale pas simple à gérer pour ces jeunes joueurs, titulaires indiscutables dans le système de Dalibor Stevanovic en 2025/26. «On était absents tous les deux au début de la saison. Et après, l’équipe marchait déjà...», analyse Issa Kaloga, infatigable latéral droit qui a manqué les quatre premiers matches de Challenge League et n'a été aligné que trois fois depuis. Vendredi soir, il a même regardé l'intégralité du 0-0 entre le SLO et Xamax depuis la touche, sous sa couverture en laine. «Être sur le banc, ça ne fait pas plaisir. Mais c’est le foot», réagit-il, lucide.

Vasco Tritten, lui, admet qu'il lui «faut du temps pour revenir au niveau auquel [il] était» en juin 2026. «Contrairement à ma fin de saison passée, je ‘stat’ beaucoup moins... et ça ne suffit pas. Donc le coach fait des choix et met d’autres joueurs. C’est le foot, même si on est frustrés, il faut prendre sur soi et travailler», lance l'élégant milieu de terrain, qui bénéficie tout de même de la confiance de Dalibor Stevanovic..

Présents l'un pour l'autre

Dans ces moments pas faciles à vivre pour de jeunes joueurs, les deux ex-Servettiens ont la chance d'être plus que de simples coéquipiers. «On était à l'école de comm' ensemble», nous renseigne Vasco Tritten. Les deux talentueux footballeurs, en effet, ont grandi dans le canton de Genève et ont fait leur «sport-études» dans le même établissement. «On se connaît par cœur, depuis Servette», détaille Issa Kaloga. Un soutien précieux dans ce vestiaire du SLO qui est déjà «comme une famille».

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Les deux compères le disent: «On va revenir, de toute façon!» Dalibor Stevanovic compte sur chaque joueur de son effectif, et Issa Kaloga comme Vasco Tritten le savent bien. «On revient avec une envie de tout bouffer. On aura notre chance, on a les qualités pour aider», déclare le latéral. Au vu de leur dernière saison, difficile d'avancer le contraire.