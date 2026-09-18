Winterthour met la pression sur le SLO

Vainqueur 2-1 d'Aarau vendredi, Winterthour est revenu à deux longueurs de la première place de Challenge League occupée par le Stade Lausanne-Ouchy. Le SLO joue dimanche à Yverdon.

Les Zurichois peuvent dire merci à Théo Golliard, qui a inscrit le but décisif à la 76e. Auparavant, Aarau avait répondu par penalty à l'ouverture du score de Winterthour, également survenue sur penalty.

Avec ce succès, Winterthour revient donc à deux longueurs du SLO, alors qu'Aarau perd des plumes. Les Argoviens (5es) comptent désormais six points de retard sur leur adversaire du soir.

Du côté de Neuchâtel Xamax, c'est la grise mine

Neuchâtel Xamax a concédé une cinquième défaite en six matches face à Rapperswil (3-0). Les Neuchâtelois ont été victimes d'un triplé de l'attaquant français Noa Mupempa, dans tous les bons coups à la Maladière.

Etoile Carouge a également subi la loi d'une équipe alémanique en s'inclinant 4-1 à Kriens. Et le Stade nyonnais, la lanterne rouge toujours à la recherche d'un premier succès, a été balayé par Wil (5-0).

Au classement, Xamax est 6e, à trois points de la 3e place d'Yverdon, qui affronte dimanche le leader Stade Lausanne-Ouchy (14h00). Etoile Carouge est 8e, trois points derrière les Xamaxiens.