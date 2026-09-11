Le SLO s'envole en tête du classement

Le Stade-Lausanne-Ouchy s'envole en tête de la Challenge League. Le SLO a dominé Wil 4-0 vendredi et profité de la défaite d'Yverdon à Rapperswil (2-0) pour prendre cinq points d'avance.

ATS Agence télégraphique suisse

Le finaliste de la dernière Coupe de Suisse est toujours invaincu après huit matches de championnat (6 défaites, 2 nuls). Vendredi à la Pontaise, les Lausannois ont pu compter sur des buts de Sartoretti, Bouchlarhem (penalty), Sutter et Tur pour faire la différence.

Battu 2-0 à Rapperswil, Yverdon compte désormais cinq points de retard sur le leader et voit également Winterhour, vainqueur 1-0 contre Etoile Carouge, revenir à sa hauteur.

Neuchâtel Xamax s'est quant à lui relancé après quatre défaites consécutives. Les rouge et noir se sont imposés 3-1 sur le terrain de la lanterne rouge, le Stade nyonnais, grâce à un but d'Abedini et un doublé tardif d'Ambrose. Au classement, Xamax est 4e, à trois points du podium.