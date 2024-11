Vincent Rüfli: «Tant que les jambes suivent...»

Vincent Rüfli a retrouvé cet été, à 36 ans, le monde professionnel. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

A la Fontenette, le spectacle est garanti toutes les deux semaines. Quand ce n'est pas le jeu léché de l'équipe d'Adrian Ursea qui opère, c'est le scénario de la rencontre qui s'occupe de procurer des émotions. Et ce vendredi face à Aarau (2-1), il y en a eu. C'est le moins que l'on puisse dire avec une expulsion pour les Genevois (67e) et une latte qui a tremblé à la 95e sur une tête du gardien argovien Marvin Hübel.

La rencontre semblait pourtant partie pour ressembler à toutes les autres du côté carougeois. Ces derniers avaient la plupart du temps la balle, développaient leur jeu, même si une volonté claire de donner plus de verticalité s'est ressentie d'entrée. Et après un autogoal de Marcin Dickenmann (27e) et une merveille de frappe enroulée d'Oscar Correia (44e), les Stelliens pouvaient rejoindre les vestiaires avec un avantage de deux buts dans la poche.

Carouge frôle la catastrophe à domicile

Tout tournait bien pour Carouge, ce d'autant plus que les Argoviens manquaient des montagnes dans l'autre surface (Valon Fazliu, 8e, Yannick Toure, 42e). «On a bien commencé et on pensait s'être mis à l'abri avec ce deuxième but. Mais c'était traitre, car ils ont poussé et on n'a pas su poser notre jeu. Nous nous sommes mis en danger et on a eu chaud jusqu'à la fin», explique Vincent Rüfli qui estime que les pensionnaires de la Fontenette doivent s'appuyer sur cette rencontre pour continuer à grandir.

«Je pense qu'on doit travailler là-dessus, c'est quelque chose qu'on doit réussir à mieux gérer. Surtout quand tu gagnes 2-0 avant la mi-temps. Quand tu reviens de la pause, tu dois poser le jeu, les faire courir. Là, on n'a pas réussi. C'est un point à travailler, mais c'est bien, on a les trois points aujourd'hui.»

Choc au sommet samedi prochain à Thoune

À noter aussi que le FC Aarau est revenu des vestiaires avec de bien meilleures intentions. «Leur coach nous a bien analysé en première mi-temps et a changé son système. Cela nous a fait mal», fait encore remarquer le défenseur de 36 ans qui déplore aussi le manque de mouvements de son équipe en deuxième période.

Quoi qu'il en soit finalement donc, Carouge a pris les trois points et reste leader de Challenge League avant d'aller défier Thoune, deuxième et vainqueur de Nyon 1-6 (!) dans le même temps, chez lui samedi prochain. «C'est important de gagner avant d'aller chez eux. Mais il reste cinq matches de championnat avant la trêve et il faut continuer comme ça.» Le déplacement dans l'Oberland se fera toutefois sans Oscar Correia, expulsé dans l'incompréhension générale alors qu'il était sur le point d'être remplacé.

«Tant que les jambes suivent...»

Sans son numéro sept, auteur de son cinquième but de la saison face à Aarau, et en prenant encore en compte les absences pour blessure de Sidika Camara et Matheus Vieira, la tâche s'annonce compliquée. Adrian Ursea pourra cependant bel et bien compter sur Vincent Rüfli, lequel, à 36 ans, ne semble pas prêt de définitivement ranger ses crampons.

D'ailleurs, le Carougeois, formé à la Fontenette et passé ensuite par Servette, Sion, Dijon, Paris (FC), Saint-Gall et le SLO, surprend par son positionnement durant les rencontres. En effet, celui-ci se retrouve souvent en attaque lorsque son équipe construit son jeu, loin de sa position de base.

Au lieu donc de reculer sur le terrain comme le font les autres joueurs qui prennent de l'âge, le numéro 22 avance. «Oui, c'est vrai, rigole-t-il. J'ai la chance avec ce coach de pouvoir monter, d'être un peu libre pour perturber la défense adverse. Cela se passe bien. Après, c'est clair qu'il y a des matches durant lesquels je dois rester plus derrière. Mais je prends beaucoup de plaisir et les résultats suivent. C'est important pour la tête et tant que les jambes suivent, on continue.»