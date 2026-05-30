Pour leur dernier match de l'année, les Nord-Vaudoises ont obtenu le nul à Lucerne (0-0). Un point qui leur permet d'accéder à la Women's Super League.

Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

Bonne nouvelle pour le football féminin romand! Trois ans après sa relégation, Yverdon Sport est de retour en Women's Super League. Samedi, les Nord-Vaudoises ont obtenu le nul à Lucerne (0-0), un résultat qui leur permet de s'assurer la deuxième place du tour de promotion/relégation derrière leur adversaire du jour. Thoune, qui s'est largement imposé à Sion (1-6), tombe en LNB. La première année du plan sur sept ans lancé par le président et propriétaire Jamie Welch concernant le développement d'YSF est donc couronné de succès.

Grâce à son succès contre Sion le week-end dernier, la troupe d'Arnaud Vialatte avait à nouveau son destin entre les mains. Il lui fallait obtenir un point en Suisse centrale afin de valider son billet pour l'élite et ne pas devoir sortir la calculatrice en cas de succès des Oberlandaises en Valais. Conscient qu'il était qualifié au coup d'envoi, YSF ne s'est pas jeté dans la gueule du loup afin de ne pas devoir courir après le score. Conséquence, très peu d'occasions. Face au manque de solutions, Chloé Warpelin a tenté sa chance de loin, au-dessus des cages lucernoises (16e). Les locales ont répondu d'une frappe des 30 mètres de Fiona Sperlich, directement dans les bras de Gilliane Roch (18e). Dans ce match décisif, la prudence primait sur le spectacle.

Fin de match à suspense

Très proches l'une de l'autre, les deux équipes ont eu une seule véritable occasion de but lors de la première période. Sur corner, Barbara Reger, étrangement seule, a pu placer sa tête en excellente position. Mais la portière yverdonnoise a sauvé son équipe (27e). Juste avant la pause, Chloé Le Franc a mis sur orbite Michelle Sager qui a éliminé Laura Schneider mais s'est emmêlé les pinceaux au moment de conclure (43e). Pendant ce temps, Thoune, qui avait concédé l'ouverture du score, menait 1-2 et poussait pour faire craquer les Sédunoises.

Yverdon n'était donc pas encore à l'abri, d'autant plus avec le manque de maîtrise dont il avait fait preuve durant la première période. Mais Arnaud Vialatte a trouvé les mots justes durant la pause et son équipe a pris le contrôle des débats. Chloé Le Franc a eu deux chances d'ouvrir le score, sans réussite. De son côté, Thoune enchaînait les buts, rendant le dernier quart d'heure de ce duel très crispant (1-5 à ce moment-là). Si Lucerne trouvait le chemin des filets et que Thoune inscrivait le No 6, les Nord-Vaudoises étaient coiffées au poteau, comme l'an dernier. Alors que le duel entre Lucernoise et Vaudoises entraient dans les arrêts de jeu, Thoune a marqué le 6e. Chaque long ballon donnait des sueurs froides à Yverdon. Mais la défense a tenu.

Le football romand a donc été à la fête ce week-end. Vendredi, Servette Chênois a remporté haut la main la finale des play-off contre Young Boys. Avec la montée d'Yverdon, il y aura à nouveau un derby romand en Super League. Entre deux équipes qui veulent tirer le football féminin vers l'avant.