Granit Xhaka et Murat Yakin se sont parlés cette semaine à Saint-Gall. Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Granit Xhaka, Granit Xhaka et Granit Xhaka. Voici, en gros, les thèmes de discussion principaux avant ce Serbie-Suisse de samedi à Leskovac, tout au sud du pays, dans un très joli petit stade de 8000 places qui serait idéal pour bien des clubs de Super League suisse. Murat Yakin, qui sait que son capitaine sera attendu samedi soir malgré les dénégations de Dragan Stojkovic un peu plus tôt en conférence de presse, assure l'avoir sensibilisé au contexte de ce match pas comme les autres.

«Granit est un homme qui aime la justice»

«Nous connaissons la situation. Il y aura des émotions, de la passion, un match très intense. J'ai parlé avec lui cette semaine, j'ai évoqué le contexte. Granit est un homme qui aime la justice, un gagnant», a assuré Murat Yakin, qui était à Kaliningrad en 2018, en tant que spectateur, et sur le banc en 2022, en tant qu'entraîneur. Lors de ces deux duels sur terrain neutre, Granit Xhaka s'était illustré aussi bien par des performances de choix pendant le match que par des gestes pouvant être jugés provocants. A sa décharge, bien sûr, le fait de s'être fait largement allumer par les supporters et même par les joueurs et le banc de la Serbie.

Que se passera-t-il si le public ou les joueurs adverses le provoquent ce samedi? Granit Xhaka saura-t-il contrôler ses nerfs, contrairement à ce qu'il a fait voilà un mois au Danemark? «Granit le sait, il n'a pas pris la bonne décision à Copenhague. Il s'est excusé auprès de l'équipe et il nous a manqué contre l'Espagne. Il sera important demain, comme il l'est toujours, et il aura des coéquipiers avec lui à mi-terrain comme Remo Freuler et Michel Aebischer, qui peuvent eux aussi prendre le jeu à leur compte», a répondu Murat Yakin, qui s'est également dit «très heureux d'être ici en Serbie».

Des surprises à prévoir? Non!

«On s'est bien entraînés, on veut prendre trois points importants», a assuré le sélectionneur, qui est d'accord avec Dragan Stojkovic, le sélectionneur serbe, quand celui-ci affirme qu'il ne devrait pas y avoir trop de surprises entre deux équipes qui se connaissent bien. «Nous avons nos onze meilleurs joueurs à disposition, tout le monde est prêt, il n'y a pas de raison qu'il y ait une surprise. Mais nous sommes prêts à tout», a souri le sélectionneur suisse.