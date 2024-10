Murat Yakin et Granit Xhaka échangeront sans doute en privé concernant le match en Serbie de samedi prochain. Mais en public, le sélectionneur cherche surtout à faire de cette rencontre un non-événement. Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Murat Yakin le sait: chaque mot a son importance. Les médias serbes sont à l'affût et sont prêts à utiliser toute déclaration ambigüe à l'approche de la rencontre face à la Suisse, prévue samedi prochain à Leskovac. Depuis 2018 et la fameuse affaire de l'aigle bicéphale lors de la Coupe du monde en Russie, les matches entre Serbes et Suisses se disputent sous haute tension, ce qui a encore été le cas en 2022 lors de la Coupe du monde au Qatar. La Nati l'a emporté à chaque fois sur le terrain, provoquant à chaque fois un véritable sentiment de frustration dans le camp adverse, que ce soit en raison du score mais aussi des «événements hors-football».

Ardon Jashari ou Adem Jashari?

Personne du côté de Belgrade n'a en effet oublié le comportement de Granit Xhaka, lequel a brandi le maillot de son coéquipier Ardon Jashari après le dernier match entre les deux sélections au Qatar. «Un simple message de sympathie envers mon collègue», s'est défendu le capitaine de l'équipe de Suisse, tandis que le camp d'en face y voyait plutôt un hommage à Adem Jashari, un héros de guerre kosovar considéré comme un criminel en Serbie.

Autant dire que ce match sur territoire serbe samedi prochain soulève quelques craintes, notamment en ce qui concerne Granit Xhaka tant la situation politique et sociétale est toujours aussi tendue entre Belgrade et Pristina. La question a été abordée pour la première fois ce jeudi en conférence de presse à Zurich, où Murat Yakin présentait l'effectif amené à disputer cette rencontre, mais aussi la suivante, à Saint-Gall face au Danemark.

Murat Yakin: «C'est une vieille histoire»

«Ce n'est pas un thème pour nous. C'est une vieille histoire», a évacué Murat Yakin avec une prudence sans doute bienvenue. Evidemment, ce n'est pas vrai, mais le sélectionneur a raison de faire attention à ce qu'il dit. «Nous nous concentrons sur le football. Tout le reste, nous ne pouvons pas l'influencer.» Il aura cependant certainement quelques mots à échanger avec son capitaine à ce sujet dans les prochains jours, ne serait-ce que pour se mettre d'accord sur une stratégie de communication d'ici au coup d'envoi (le silence complet est-il la meilleure option?).

Depuis le tirage au sort de ce groupe de Ligue des Nations, le président de l'ASF Dominique Blanc soigne lui sa communication sur ce thème, répétant à l'envi que la Fédération serbe de football et l'ASF entretiennent d'excellentes relations et que ce match est un match comme les autres, avec pour seul enjeu les trois points. Là aussi, il s'agit sans doute de la bonne attitude à adopter et tout le monde du côté de l'ASF est conscient que la moindre parole peut donner lieu à une étincelle dont personne ne veut, tant du côté serbe que du côté suisse.

Xherdan Shaqiri n'était pas allé à Belgrade en 2018

En novembre 2018, alors que Liverpool se déplaçait à Belgrade pour y affronter l'Etoile Rouge, Jürgen Klopp avait décidé de laisser Xherdan Shaqiri à la maison. Le contexte était différent, bien sûr, «Shaq» n'étant pas un titulaire indiscutable chez les Reds. Mais la question s'est-elle posée concernant Granit Xhaka samedi prochain? Pas du tout, assure Murat Yakin.

Reste que la situation sera scrutée de près, et que Granit Xhaka, lors de son dernier match avec la Nati, s'est montré particulièrement nerveux à Copenhague. Le capitaine de la Nati doit se racheter auprès de l'équipe, du staff et des supporters de la Nati et ne peut pas se permettre le moindre écart. Lui aussi a tout intérêt à ce que ce match soit «un match comme les autres» et passe le plus inaperçu possible.

Murat Yakin, qui avait sélectionné Ardon Jashari à l'Euro sans le faire entrer en jeu, l'a cette fois laissé à disposition des M21. Le choix sportif se défend tout à fait, puisque la Nati espoirs joue deux matches très importants contre la Finlande et la Roumanie et qu'il vaut mieux qu'il soit utile à cette équipe plutôt que sur le banc des A. Mais il s'agit aussi sans doute d'une bonne nouvelle sur le plan «diplomatique».