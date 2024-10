La Nati se présentera samedi dans la petite ville de Leskovac. Photo: AFP 1/6

Christian Finkbeiner

Le stade Marakana de Belgrade, d'une capacité d'environ 50'000 places, est célèbre dans le monde entier grâce à la ferveur des Delije, les fameux supporters de l'Etoile Rouge. Il en va de même pour le stade du Partizan, le rival de la ville, qui peut accueillir 30'000 spectateurs. Mais la Nati ne se rendra pas dans la capitale serbe vendredi, mais à l'aéroport de Nis, où un bus emmènera Murat Yakin et ses joueurs encore plus au sud. En effet, le match de Ligue des Nations contre la Serbie se déroulera à Leskovac. Cette petite ville d'un peu plus de 60'000 habitants se trouve tout au sud de la Serbie, près des frontières du Kosovo, de la Macédoine du Nord et de la Bulgarie.

Le stade ultramoderne de Dubocica a été inauguré en 2023, mais ne compte que 8000 places. Le duel contre la Nati est-il trop peu attractif pour les Serbes? Non. «L'idée de la fédération serbe de football est que l'équipe nationale ne joue pas seulement dans la capitale, mais dans tout le pays», explique le journaliste Veljko Ivanovic de Sportal.rs. Selon lui, le stade de Leksovac a été construit afin de rendre le football encore plus populaire dans cette région et de créer une meilleure infrastructure.

De nouveaux stades dans tout le pays

Des projets de stades similaires ont également été réalisés dans d'autres villes comme Loznica ou Zajecar grâce à l'aide financière de l'Etat. «Et bientôt, nous attendons la construction d'un stade national à Belgrade, qui sera l'une des installations les plus modernes d'Europe», ajoute Veljko Ivanovic. Le 1er mai dernier, le président Aleksandar Vucic était présent lors du premier coup de pioche de ce projet prévu un peu en dehors de la capitale et comprenant trois parcs à thème et 10 000 places de parking. Le tout devrait coûter près d'un milliard d'euros.

L'ASF suit une stratégie similaire. La Fédération suisse veille à ce que les différentes régions du pays soient mises à contribution lors de l'attribution des matches internationaux. Après que la Nati a accueilli l'Espagne, championne d'Europe, à Genève en septembre, c'est au tour de Saint-Gall d'accueillir le Danemark mardi. Le match à domicile contre la Serbie en novembre aura lieu à Zurich. La Nati dispute aussi régulièrement des matches internationaux à Lucerne, Bâle et Sion.

Les supporters serbes sont sous surveillance

La fédération serbe a fait savoir lundi que différentes mesures de sécurité avaient été prises pour le match de samedi. Les billets sont personnalisés et les supporters doivent présenter une pièce d'identité. En outre, la Fédération veillera à ce qu'aucun symbole ou message politique ne soit visible sur les accessoires des supporters. Les supporters serbes sont «sous surveillance» de l'UEFA après l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour plusieurs infractions commises par des supporters lors de l'Euro.

La Serbie jouera également son dernier match à domicile de la Ligue des nations en novembre contre le Danemark à Leksovac, après que le match d'ouverture contre l'Espagne ait eu lieu à Belgrade. Le match contre la Nati devrait se jouer à guichets fermés. Et ceux qui connaissent la culture des supporters serbes savent que même 8000 spectateurs peuvent transformer le stade en un chaudron. Granit Xhaka et ses coéquipiers peuvent s'attendre à une ambiance de feu!