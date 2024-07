Voici ce qui vous attend dans le prochain Corner Magazine

Le nouveau numéro de Corner Magazine sort lundi et évoquera en grande partie la reprise de Super et de Challenge League. Mais il n'oubliera naturellement pas de rendre hommage à un certain Xherdan Shaqiri.

La Super League a repris ses droits.

Blick Sport

Les championnats professionnels suisses ont repris leur droit le week-end dernier, Corner Magazine le fait ce lundi, avec la sortie de son premier numéro de la saison. Et naturellement, le gros plan sera donné sur la présentation des acteurs de Super et de Challenge League.

Ainsi, un point sur le mercato est fait. Qui s'est renforcé? Qui doit encore le faire? Corner Magazine se charge de vous présenter les nouvelles recrues de l'élite, avec l'appui de recruteurs. Les nouveaux maillots des équipes de Super League sont également passés en revue.

Servette au carrefour de nouvelles ambitions

Une page sur le Servette FC, et plus particulièrement ses fans, est ouverte. Le club se trouve au carrefour de nouvelles ambitions et ces derniers donneront leur vision du nouveau visage de leur club.

À Bâle, Fabio Celestini doit gérer un début de saison compliqué avec deux défaites en deux matches. Mais le coach vaudois peut compter sur un staff technique flambant neuf, et qui possèdent des qualités. Tour d'horizon.

Avec Xherdan Shaqiri, bien sûr!

Comment recommencer à couvrir le football suisse sans rendre hommage à Xherdan Shaqiri, lequel vient d'annoncer sa retraite internationale? Corner Magazine ne s'est même pas posé la question et propose à ses lecteurs de retracer le parcours du maestro bâlois.

La nouvelle philosophie du FC Zurich, les clubs et joueurs à suivre de Promotion League, le départ de Renato Veiga vers Chelsea et un gros plan sur Étoile Carouge sont également au programme.

Publicité

Le magazine, en français et en allemand, sera disponible ce lundi pour les non-abonnés et dimanche soir pour ceux qui le sont déjà. Rendez-vous sur www.corner-magazine.com pour plus d'informations.