Un grand nom du football néerlandais pleure son épouse

Ronald Koeman a annoncé la mort de son épouse Bartina, décédée le 15 septembre à l’âge de 65 ans après un long combat contre le cancer. L’ancien sélectionneur des Pays-Bas lui a rendu hommage dans un message bouleversant publié sur Instagram.

Ramona Bieri

Ronald Koeman est en deuil. L’ancien sélectionneur des Pays-Bas a annoncé la mort de son épouse, Bartina, décédée le 15 septembre à l’âge de 65 ans.

«C’est avec une profonde tristesse, mais aussi avec une immense fierté et beaucoup d’amour, que nous disons adieu à ma merveilleuse épouse, notre très chère mère et grand-mère», a écrit Ronald Koeman sur Instagram. Il a accompagné son message d’une photo en noir et blanc du couple.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Ronald et Bartina Koeman étaient mariés depuis 1985. Ensemble, ils ont eu trois enfants: Tim, Ronald Jr. et Debbie. Leur vie de famille a toutefois été bouleversée en 2010, lorsque Bartina Koeman a appris qu’elle souffrait d’un cancer. Après un long combat, elle semblait avoir vaincu la maladie. Mais elle a fini par réapparaître. En 2023, un cancer du sein lui a été diagnostiqué. Il allait l'emporter.

«Je lui en suis infiniment reconnaissant»

Durant ses trois ans et demi à la tête de la sélection néerlandaise, Ronald Koeman a montré à plusieurs reprises que son épouse passait avant le football. L’automne dernier, il avait ainsi quitté temporairement le camp d’entraînement de son équipe pour rester à ses côtés. Puis, après l’élimination des Pays-Bas en seizièmes de finale de la Coupe du monde face au Maroc, il avait annoncé sa démission à la fin du mois de juin.

À l’époque, Ronald Koeman avait expliqué sur Instagram avoir compris, au fil des dernières années, que certaines choses étaient plus importantes que le football. «Ma femme Bartina m’a soutenu et encouragé chaque jour, malgré sa maladie, à terminer mon travail de sélectionneur national. Cela témoigne d’une force incroyable. Je lui en suis infiniment reconnaissant.» Il ignorait alors qu’il ne leur restait plus que trois mois à passer ensemble.