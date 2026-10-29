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«Une putain de blague»
L’arrivée de Fabio Celestini fait grincer des dents à Burnley

Nommé sur le banc de Burnley, Fabio Celestini doit sauver le club de la relégation. Mais l’ancien entraîneur de Super League est déjà contesté par une partie des supporters, qui doutent de ce choix.
Publié: il y a 2 minutes
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Fabio Celestini a conduit le FC Bâle au doublé.
Photo: TIL BUERGY
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Dominik Mani

Fabio Celestini a trouvé un nouveau poste. L’ancien entraîneur de Super League est chargé de sortir Burnley de l’impasse. Le club de Zeki Amdouni, attaquant de l’équipe de Suisse, végète dans le bas du classement de la Championship. A la 22e place, il est menacé de relégation. Mais la nomination de cet entraîneur peu connu en Angleterre suscite l’incompréhension chez une partie des supporters.

Sur X, les fans de Burnley laissent surtout éclater leur frustration. «Des propriétaires totalement ignorants», écrit l’un d’eux. Un autre dénonce «une putain de blague – exactement la même erreur, encore une fois». Un troisième estime que «notre heure est venue et nous ne pouvons rien y faire.» Tous les supporters n’ont toutefois pas déjà condamné l’ancien entraîneur du Lausanne-Sport et de Sion avant même son premier match.

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«Son bilan est plus prometteur que celui de Hayen», rétorque un fan, en référence au prédécesseur de Fabio Celestini. Il reconnaît néanmoins que ce choix comporte des risques.

Les supporters du FCB soutiennent leur ancien entraîneur

Sous la publication de présentation de Burnley, les messages de soutien sont également nombreux. Ils proviennent toutefois surtout de supporters du CSKA Moscou, où Fabio Celestini travaillait encore jusqu’en mai. Certains fans du FC Bâle rappellent aussi les succès remportés par l’ancien international suisse avec le club rhénan.

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Quoi qu’en pensent les supporters, Fabio Celestini hérite d’une mission particulièrement difficile. Après douze matches, Burnley, relégué de Premier League, ne compte qu’une victoire et huit points.

Vincent Kompany montre toutefois que Burnley peut aussi servir de tremplin vers de plus hautes fonctions. L’actuel entraîneur du Bayern Munich a dirigé le club anglais entre 2022 et 2024. Lors de sa première saison, il l’a fait monter en Premier League, avant de connaître une relégation dès l’exercice suivant.

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