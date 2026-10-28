Fabio Celestini rebondit à Burnley

Fabio Celestini a trouvé un nouvel employeur. Le Lausannois de 50 ans a été nommé entraîneur de Burnley, en deuxième division anglaise.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

C’était dans l’air depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel: Fabio Celestini (50 ans) prend les commandes de Burnley. Le club anglais a annoncé mercredi soir l’arrivée de l’entraîneur lausannois, appelé à redresser une équipe en difficulté. Le week-end dernier, son prédécesseur Nicky Hayen avait été limogé après une série de mauvais résultats. Relégué de Premier League, Burnley pointe au 22e rang du Championship avec huit points après douze journées.

Fanio Celestini était sans poste depuis son licenciement du CSKA Moscou, en mai dernier. Son aventure en Russie, marquée par la controverse liée à la guerre en Ukraine, avait pris fin après quelques mois. Avant cela, le technicien lausannois avait dirigé cinq clubs de Super League. Il a notamment remporté la Coupe de Suisse avec Lucerne en 2021, puis réalisé le doublé championnat-Coupe avec Bâle en 2025.

À Burnley, le nouvel entraîneur retrouvera un compatriote: Zeki Amdouni (25 ans). L’attaquant de l’équipe de Suisse évolue chez les «Clarets» depuis 2025.

Fabio Celestini n’aura pas longtemps à attendre avant de découvrir son nouvel environnement. Ses débuts sur le banc de Burnley sont prévus samedi, à domicile, face à Portsmouth.