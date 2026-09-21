Les joueurs du Bayern ont eu carte blanche à l'Oktoberfest

«Buvez autant que vous voulez!» Le message des dirigeants du Bayern était clair à l'Oktoberfest: carte blanche pour les litres de bières! Les joueurs ont ainsi été récompensés de leur belle victoire 7-0 face à Union Berlin.

Lynn Piubel

Après sa large victoire 7-0 contre l’Union Berlin à l’Allianz Arena, le Bayern Munich s’est retrouvé dimanche pour sa traditionnelle visite à la Fête de la bière. Les joueurs, les membres du staff et leurs familles se sont réunis à la «Käfers Wiesn-Schänke», sur la Theresienwiese. Pour les Bavarois, l’occasion était aussi de clôturer cette période avant la trêve internationale de trois semaines.

Pour Herbert Hainer, il ne faisait aucun doute que cette victoire spectaculaire devait être célébrée comme il se doit. À la question de savoir combien de «Mass» de bière les joueurs étaient autorisés à boire, le président du Bayern a répondu: «Autant qu’ils peuvent! Aujourd’hui, tout le monde a carte blanche.» Uli Hoeness partageait cet avis: «Quand on gagne 7-0, tout va bien!»

Michael Olise fait sensation

C’est Michael Olise qui a le plus attiré l’attention. Le Français s’est présenté dans une tenue traditionnelle plutôt classique, avec le fameux pantalon en cuir. Mais il avait choisi de l’associer à une casquette bleu clair – de quoi le faire ressembler à un schtroumpf selon le journal Bild – ornée d’une croix rose. Il portait également des lunettes de soleil. Sa casquette de la marque de luxe Chrome Hearts se vend aux alentours de 1500 dollars.

L’Anglais Harry Kane a lui inscrit un doublé lors de la victoire 7-0 contre l’Union Berlin, marquant à cette occasion son 100e but en Bundesliga et devenant le joueur le plus rapide de l’histoire du championnat à atteindre cette barre symbolique.

Accompagné de sa femme Katie, Harry Kane s’est montré détendu. Avant même l’arrivée de ses coéquipiers, il avait lui-même enfoncé le robinet dans le fût lors de la traditionnelle séance photo en pantalon de cuir organisée par le sponsor Paulaner. Il lui a fallu quatre coups avant de pouvoir lancer le traditionnel «O’zapft is!».

Après les festivités, Dortmund déjà dans le viseur

Le capitaine du Bayern, Joshua Kimmich, avait lui assisté samedi à l’ouverture officielle de l’Oktoberfest, sous le chapiteau Schottenhamel. Dimanche, il a rejoint ses coéquipiers accompagné de sa femme Lina.

Jamal Musiala a lui aussi vécu une Oktoberfest particulière. Face à l’Union Berlin, il a ouvert le score, tandis que Michael Olise a été élu homme du match après son triplé.

Malgré l’ambiance festive, tous les regards sont déjà tournés vers la Bundesliga. Le Borussia Dortmund devance actuellement le Bayern en tête du classement. Lors du choc du 18 octobre à l’Allianz Arena, les Munichois voudront faire tomber le BVB et poursuivre leur course au titre.