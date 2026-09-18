L'Union Berlin de Mauro Lustrinelli prend l'eau à Munich

L'Union Berlin s'est effondrée vendredi sur la pelouse du Bayern Munich. Battue 7-0, l'équipe de Mauro Lustrinelli a notamment vu Harry Kane atteindre la barre des 100 buts en un temps record.

ATS Agence télégraphique suisse

Les Berlinois ont tenté de déstabiliser le Bayern en s'appuyant sur une défense compacte. Mais cela n'a fonctionné que pendant un quart d'heure, avant que Jamal Musiala ne donne l'avantage aux locaux. Les Munichois ont ensuite creusé l'écart en marquant deux buts supplémentaires avant la mi-temps, dont un penalty transformé par Harry Kane.

L'Anglais a doublé la mise en seconde période et totalise désormais 101 buts en 98 matches de Bundesliga. Dans les cinq grands championnats européens, seul Cristiano Ronaldo a mis moins de temps pour atteindre cette barre (92 matches avec le Real Madrid en Liga).

Outre Kane, le Français Michael Olise s'est illustré en inscrivant un triplé, tandis que les Berlinois, pour qui l'international suisse Michel Aebischer a disputé l'intégralité du match, sont restés totalement impuissants. La situation risque donc de devenir de plus en plus délicate pour Lustrinelli, qui a rejoint la Bundesliga cet été après avoir remporté le titre de champion de Suisse avec le FC Thoune.