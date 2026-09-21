Alessandro Romano se confie en exclusivité à Blick et révèle pourquoi il a choisi l'Italie plutôt que la Suisse. Tout en répondant aux critiques venues de l'ASF concernant son choix, qui est celui du coeur, assure-t-il.

Carlo Emanuele Frezza

La décision d’Alessandro Romano de choisir l’Italie plutôt que la Suisse a déçu de nombreux supporters de la Nati. Le jeune talent de 20 ans se confie en exclusivité à Blick sur les raisons de son choix.

Alessandro Romano, réalisez-vous vraiment ce qui vous arrive ou avez-vous parfois l’impression de vivre un rêve?

Parfois, oui. Je me dis que c’est un rêve (sourire).

Vous êtes titulaire en Serie A et avez marqué dès vos débuts avec Cagliari. Du jour au lendemain, toute l’Italie ne parle plus que de vous. En Suisse aussi, vous êtes au centre des discussions. Sur Instagram, vous avez gagné des milliers d’abonnés. Comment gérez-vous tout cela?

C’est justement pour aller aussi vite que je suis motivé! Avant de rejoindre Cagliari pour la reprise, j’ai profité des vacances à Zurich pour me préparer au mieux à cette nouvelle étape avec mon père et j’ai beaucoup travaillé. Le fait que tout se passe aussi bien aujourd’hui me conforte dans le travail que j’accomplis au quotidien.

Quels étaient vos objectifs en début de saison?

Je voulais tout donner à chaque entraînement et me mettre en valeur pour avoir une chance d’être dans l'équipe. Avant le début de la préparation, en juillet, nous avons regardé beaucoup de matches de Cagliari afin de comprendre au mieux le style de jeu que l’entraîneur Fabio Pisacane voulait mettre en place. Je me suis très bien préparé.

Au premier semestre 2026, vous étiez prêté à La Spezia en Serie B et vous vous êtes immédiatement imposé comme titulaire. À présent, à Cagliari aussi, on dirait que vous n’avez pratiquement pas besoin de temps d’adaptation. Comment faites-vous?

Ce n’est certainement pas aussi simple que ça. Certes, la Serie B est souvent un peu sous-estimée en Suisse. Je pense que toutes les équipes de Super League y seraient en difficulté. Mais je crois au travail quotidien. J’investis donc beaucoup de temps avant et après l’entraînement dans la prévention, le coaching mental et la récupération.

Vous vous investissez donc beaucoup en dehors des entraînements?

Oui. J’ai appris à cuisiner grâce à ma mère. L’alimentation est très importante si l’on veut être performant. Le football, c’est ma vie, et je donne tout pour atteindre les objectifs les plus élevés possibles.

On a beaucoup parlé récemment de votre double nationalité suisse et italienne. Vous avez finalement décidé de jouer pour la Squadra Azzurra. Pourquoi?

Parce que c’est ce que je ressentais au fond de mon cœur. Je n’ai pas dressé une liste des avantages et des inconvénients, ni réfléchi au nombre d’occasions de jouer que j’aurais dans chaque équipe, ni à celle qui avait participé en dernier à un grand tournoi.

Avez-vous été surpris de voir à quel point votre décision a fait l’objet de nombreuses discussions?

Honnêtement, oui.

Il y a quatre ans, vous avez quitté le FC Winterthour pour rejoindre le centre de formation de l’AS Roma, en Italie, le pays de vos parents et de vos grands-parents. À quel point cette période a-t-elle été marquante?

Incroyablement marquante. Au début, c’était difficile d’être loin de chez moi. Mais je me suis très vite senti chez moi et à la maison en Italie. Mes parents ont tout fait pour me soutenir. Cela n’allait pas de soi, car mon frère Luca joue lui aussi au football (aujourd’hui au SC Kriens en Challenge League) et ma petite sœur allait encore à l’école à l’époque et pratiquait la natation synchronisée, une discipline qui prend beaucoup de temps. Nous formons une famille très soudée et, au final, c’est ce qui a été essentiel pour que je tienne bon.

Comment s’est déroulé votre transfert dans la capitale italienne à l’époque?

Nous voulions quitter le FC Winterthour, car nous étions convaincus que je pourrais mieux progresser ailleurs. On m’avait pourtant répété à plusieurs reprises qu’il ne fallait partir à l’étranger qu’après avoir disputé vingt à trente matches de Super League.

Quelles options aviez-vous à l’époque?

J’aurais pu aller à Freiburg ou à Londres. Mais l’Angleterre n’était pas une option pour moi à l’époque. L’Italie m’attirait nettement plus que l’Allemagne, même si je savais à quel point le travail était de qualité à Freiburg. On le voit notamment avec l’évolution de Johan Manzambi. Mais au final, tous les chemins mènent à Rome – y compris le mien.

À Rome, vous vous êtes rapidement fait un nom dans les championnats juniors. Quand le premier contact avec la fédération italienne a-t-il eu lieu?

Le premier contact remonte déjà à la sélection M17. Par la suite, les échanges se sont poursuivis. Dernièrement, j’ai même décliné une convocation en équipe M21. Je me suis toujours concentré sur le football de club. C’était et cela reste ma priorité absolue.

Finalement, Roberto Mancini s’est intéressé à vous. Cette marque d’estime vous a-t-elle conforté dans votre décision?

Après tous les changements au sein de la fédération italienne, M. Claudio Ranieri m’a contacté. C’est d’ailleurs lui qui m’avait déjà donné ma chance à l’AS Roma. Le fait que le sélectionneur national italien, qui plus est un ancien footballeur de classe mondiale comme Roberto Mancini, se soit personnellement intéressé à moi est quelque chose de spécial et me rend fier. À 20 ans, susciter l’intérêt de M. Mancini et de M. Yakin est pour moi un grand honneur. Tout comme le fait que les deux sélectionneurs nationaux soient venus assister à des matches de Cagliari pour me voir. Au final, c’était une affaire de cœur: ce n’était pas une décision contre une nation, mais en faveur d’une nation.

Comment Roberto Mancini envisage-t-il de vous intégrer à l'équipe?

Il m’a montré à quoi pourraient ressembler les prochaines étapes. Tout comme M. Yakin me l’a également expliqué. Le plus important, c’est que je réalise toujours de bonnes performances et que je continue à progresser au sein de mon club. La concurrence existe partout. J’ai la chance de pouvoir faire mes preuves semaine après semaine.

À quel point les conseils de votre famille ont-ils été importants pour vous pendant cette période?

Nous en avons beaucoup discuté ensemble. Au final, c’est moi qui ai pris la décision, et ma famille l’approuve et en est extrêmement fière.

Votre objectif est-il de faire partie de cette équipe d’Italie qui, après avoir manqué trois Coupes du monde, doit faire son retour dans cette compétition?

Mon objectif est de bien m’entraîner demain. Je veux atteindre les plus hauts sommets possibles, que ce soit avec Cagliari ou avec l’équipe nationale.

Quels sont vos premiers souvenirs de la Squadra Azzurra?

Le titre de champion d’Europe de 2021 me vient immédiatement à l’esprit. Lorsque l’Italie a été sacrée championne du monde en 2006, je n’avais que trois semaines. Je ne peux donc évidemment pas m’en souvenir personnellement. Mais j’ai suivi quelques cours de rattrapage en Italie sur ce titre de champion du monde.

Vous avez gravi tous les échelons des équipes nationales juniors suisses et avez également participé au programme Footuro, qui regroupe les plus grands talents du pays. Rétrospectivement, quelle importance cela a-t-il eu pour vous?

Cela a bien sûr été un honneur et une belle expérience. Au sein de l’ASF, j’avais en Luca Fiorina un mentor et un interlocuteur de choix. Je me sentais très à l’aise avec lui. Nos échanges étaient réguliers et toujours intéressants. Néanmoins, je n’ai pas pu tirer directement profit de ce programme, car j’étais déjà plutôt bien placé dans le milieu du football à l’époque.

Avez-vous eu du mal à annoncer à l’ASF que vous aviez choisi l’Italie?

Bien sûr, cela n’a pas été facile, car j’avais eu d’excellents entretiens avec M. Yakin, Marinko Jurendic et Davide Callà. Mais cela fait aussi partie du jeu. Quand on exprime honnêtement ce que l’on ressent, on trouve en retour de la compréhension et du respect. Au final, j’ai bénéficié en Suisse d’une formation de très haut niveau, ce dont je suis très reconnaissant.

L’ASF n’en a-t-elle pas fait assez pour vous retenir?

Non. Je trouve également que les critiques parfois sévères à l’encontre de la fédération ne sont pas justifiées. Les responsables de la fédération suisse méritent reconnaissance et respect pour leurs efforts. Dans le sport, il arrive parfois de tout donner sans pour autant gagner. D’avoir un plan de jeu prometteur sans que le succès soit garanti au final.

Pouvez-vous comprendre la déception des supporters de la Nati suisse?

Si c’est le cas, je peux le comprendre. Mais je pense que chez eux, c’est la joie qui l’emporte, car Winsley Boteli va jouer pour la Suisse.

Votre décision est prise. Comment envisagez-vous désormais votre avenir?

Je peux à nouveau me concentrer pleinement sur le sport, sur le football et sur mes performances. Je me réjouis de ce qui m’attend.