Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, est également président d'un réseau médiatique qui a négocié les droits de diffusion avec la Ligue 1: s'agit-il d'un conflit d'intérêts? Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire.

Blick Sportdesk

Nasser Al-Khelaïfi (52 ans), président du Paris Saint-Germain et du groupe audiovisuel beIN Media Group, fait l’objet en France d’une enquête préliminaire pour un éventuel conflit d’intérêts. La procédure concerne l’attribution des droits de retransmission télévisée des matches de Ligue 1, a confirmé le parquet de Paris. Nasser Al-Khelaïfi et beIN rejettent catégoriquement les accusations.

L’enquête porte sur les négociations menées en 2024 autour des droits de retransmission de la Ligue 1. Al-Khelaïfi se trouvait au cœur du dossier en raison de sa double fonction de président du PSG et de dirigeant de beIN. Selon l’association anticorruption Anticor, il aurait fait pression sur plusieurs présidents de clubs de Ligue 1 afin qu’ils soutiennent l’offre de beIN.

Une source proche du dossier a indiqué à Reuters qu’Al-Khelaïfi s’était absenté l’année dernière de presque toutes les réunions du conseil d’administration de la LFP consacrées à des sujets liés à beIN.

Un potentiel adversaire de Gianni Infantino

Dans une lettre adressée en février au comité d’éthique de la Fédération française de football, dont Reuters a pris connaissance, beIN affirme qu’Al-Khelaïfi, bien que président du groupe, n’assume aucune responsabilité opérationnelle ou de gestion. Celles-ci relèvent du PDG du groupe, Yousef Al-Obaidly, qui siège également au conseil d’administration du PSG.

Le parquet de Paris souligne que l’ouverture d’une enquête préliminaire ne signifie pas qu’une infraction a été établie ni qu’une personne a été mise en accusation. Elle vise à déterminer si des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ont été commis.

Cette enquête intervient toutefois à un moment délicat pour Al-Khelaïfi. Le Qatari est considéré comme un adversaire potentiel de Gianni Infantino lors de l’élection à la présidence de la FIFA, prévue en mars prochain.