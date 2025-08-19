Adrien Rabiot poussé dehors, l'OM prend feu à nouveau

La défaite de l'OM vendredi à Rennes aura laissé encore plus de traces que prévu: impliqué dans une bagarre avec un équipier après le match, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts mardi par son club.

Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts par l'Olympique de Marseille après une bagarre avec son coéquipier Jonathan Rowe. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

«L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club. Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club», a annoncé l'OM dans un communiqué publié en début de soirée.

«La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi», a ajouté l'OM, qui recevra samedi le Paris FC pour son premier match de la saison au Stade Vélodrome. Totalement imprévisible il y a quelques jours à peine, l'annonce de mardi, qui concerne un joueur cadre de l'équipe de France, confirme que le club marseillais vit dans un état de chaos quasi-permanent et sait inventer des crises ex-nihilo.

Après la qualification pour la Ligue des champions obtenue en fin de saison dernière, malgré plusieurs épisodes de crise et grâce notamment aux performances de Rabiot (neuf buts et quatre passes décisives en 29 matchs de championnat), l'été avait pourtant semblé calme et la préparation réussie. Les supporters marseillais étaient confiants, heureux de voir leur coach Roberto De Zerbi et leurs joueurs les plus talentueux, Rabiot, Mason Greenwood ou Pierre-Emile Hojbjerg, poursuivre l'aventure.

Echanges de coups

Mais il a donc suffi d'un but de Ludovic Blas dans les dernières secondes vendredi à Rennes (défaite 1-0 lors de la première journée de Ligue 1) pour déclencher, tel un effet papillon, un nouveau psychodrame à Marseille. Très vite, les échos d'un après-match très tendu sont revenus aux oreilles des journalistes présents dans la zone mixte du Roazhon Park, qui n'ont pas eu besoin d'écouter aux portes tant le volume est monté haut.

«C'était très électrique et le ton est vraiment monté», a expliqué une source à l'AFP. Plusieurs cadres se sont exprimés de façon véhémente et une altercation très tendue a opposé Rabiot (30 ans, 53 sélections) et l'espoir anglais Jonathan Rowe. Le club a d'abord démenti toute bagarre, mais mardi, «L'Équipe» a évoqué «des échanges de coups entre les deux hommes», ce qu'a confirmé dans la journée à l'AFP une source proche du club. Dès lundi, les deux joueurs avaient été temporairement écartés de l'équipe première et ils ne se sont pas entraînés non plus mardi, avant le coup de tonnerre du communiqué du club.

«Le meilleur homme»

Rowe, qui a peu joué la saison dernière, était de toute façon annoncé sur le départ. Mais le choix de se priver de Rabiot, dont l'arrivée à Marseille l'été dernier était considéré comme le plus beau coup du tandem formé par le président Pablo Longoria et son directeur du football Medhi Benatia, est en revanche une énorme surprise.

«C'est quelqu'un de spécial. Je dirais que c’est le meilleur homme que j’ai eu dans un vestiaire pendant toute ma carrière, un exemple de travail», assurait pourtant Longoria cet été dans le documentaire «Sans jamais rien lâcher», produit par l'OM et qui dévoile les coulisses de la saison dernière.

Une décision surprenante

«Adri, au-delà d'être un top-joueur, dans sa tête, c'est le béton armé», déclarait de son côté Benatia dans le même film. Quant au joueur, il assurait dans une interview à La Provence, il n'y a même pas 10 jours, que «la meilleure chose était de rester à l’OM».

Contacté par l'AFP, l'avocat de la famille Rabiot, Me Romuald Palao, a évoqué une «décision extrêmement surprenante». «Du côté d'Adrien, un départ n'était pas du tout programmé et il était hyper épanoui à Marseille», a-t-il dit. La carrière d'Adrien Rabiot a déjà été marquée par plusieurs situations conflictuelles. En 2019, il avait ainsi quitté le Paris SG après six mois de mise à l'écart sur fond de désaccord contractuel.

En 2018, il avait refusé le statut de réserviste avec les Bleus avant la Coupe du Monde. Il avait été écarté de l'équipe de France pendant deux ans, mais fait désormais partie des cadres de la sélection de Didier Deschamps, qui espère disputer l'été prochain le Mondial-2026.