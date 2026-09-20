Zachary Athekame enflamme la Ligue 1! Le latéral droit genevois a brillé samedi lors de la victoire 4-0 face à Rennes, avec un but et une passe décisive sublime. Il se confie à Blick avant de rejoindre l'équipe de Suisse ce lundi pour son premier vrai stage.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Heureux et décisif, Zachary Athekame! Le latéral genevois a fait rugir de plaisir le grand stade lyonnais, garni de 43'000 spectateurs ce samedi soir. L'OL a dynamité le Stade Rennais 4-0 et confirmé son bon début de saison (5 matches, 11 points) porté en partie par l'allant de son latéral droit genevois de 21 ans, une fois de plus brillant. Son but du 3-0 est survenu au bout d'une belle action collective et son débordement tranchant, suivi d'un centre de fort belle facture, a permis à son capitaine Corentin Tolisso d'inscrire le quatrième but lyonnais. Du très bon travail, salué par Paulo Fonseca.

Il a très vite gagné sa place de titulaire

Interrogé par Blick en conférence de presse d'après-match, le technicien portugais ne s'est pas fait prier pour complimenter son latéral. «Il défend très bien, il est rigoureux derrière. Et il est très dangereux en attaque. C'est vraiment un joueur que j'apprécie, très complet», se réjouit le coach, qui loue son état d'esprit. «Il est très concentré, très appliqué. Je suis vraiment content avec ses performances».

Des mots qui témoignent du respect inspiré par le Genevois, lequel a très vite éteint la concurrence à Lyon. Le titulaire du poste avant son arrivée, Ainsley Maitland-Niles, est parti dans les derniers jours du mercato, preuve que l'OL était serein avec Zachary Athekame, lequel aura à Lyon ce qu'il est venu chercher: du temps de jeu à haut niveau.

«Je suis satisfait de mes débuts, bien sûr. Les statistiques sont bonnes, mais le plus important, c'est de gagner», admet sans peine le Genevois, lequel compile deux buts et deux passes décisives en cinq journées de Ligue 1! Prêté par l'AC Milan, où il est sous contrat jusqu'en 2030, il s'est déjà fait adopter à Lyon, où les supporters et tout l'environnement du club sont sous le charme. Le côté droit qu'il forme avec Ernest Nuamah met le feu et «Zack» explique que les deux hommes apprécient déjà jouer ensemble.

«On se comprend bien, on essaie de créer des automatismes, pour savoir quand je peux déborder. détaille-t-il. C'est un top ailier, qui aime attaquer et entrer sur son pied gauche et donc laisser la place dans son dos. On est deux joueurs qui se projettent vite vers l'avant, on peut faire mal collectivement aux défenses».

Une très courte expérience avec l'équipe de Suisse A

Place désormais à la trêve internationale, que le Genevois attaquera avec l'équipe de Suisse A et plus les M21, avec lesquels il compte 17 sélections. Interrogé par Blick après ce beau et large succès face à Rennes, il a exprimé sa satisfaction de s'envoler vers Belek lundi, où la Nati préparera son déplacement en Macédoine du Nord. «Je suis très heureux d'avoir été sélectionné avec les A, j'y vais avec une énorme envie et beaucoup de confiance», a-t-il confié, lui qui a déjà été appelé une fois, en octobre 2025 en Slovénie.

Il avait cependant rejoint Ljubljana au dernier moment pour remplacer Isaac Schmidt, blessé, et n'était pas entré en jeu. Il ne compte donc aucune sélection avec les A et n'avait jamais été officiellement appelé, dans une vraie liste. C'est désormais chose faite.

«C'est clairement un palier de franchi pour moi et j'ai envie de montrer ce que je sais faire, sans pression, mais avec beaucoup de détermination», explique-t-il, lui qui peut évoluer aussi bien latéral droit dans une défense à quatre que piston dans un système à trois défenseurs centraux. «Je me tiens prêt et je veux déjà montrer pendant la semaine que je suis là et ce que je sais faire. Après, il y a quatre matches, on verra ce que le sélectionneur décide. Mais il pourra compter sur moi, c'est sûr.»

Après Silvan Widmer, une place à prendre

La retraite internationale de Silvan Widmer ouvre une nouvelle ère au sein de la Nati pour la position de latéral droit, où deux très jeunes spécialistes du poste ont été convoqués pour cette Ligue des Nations: Sascha Britschgi et lui. Sans oublier Denis Zakaria, lequel préfère jouer au milieu, mais a disputé une bonne Coupe du monde dans cette position.

«Le départ de Silvan Widmer offre plus de possibilités, bien sûr, et j'ai envie de saisir cette opportunité, mais c'est sur le terrain que ça se fait», assure-t-il, impatient de prendre l'avion pour la Turquie et de retrouver ses nouveaux coéquipiers, parmi lesquels de très nombreux Genevois: Denis Zakaria, donc, mais aussi Johan Manzambi, Zeki Amdouni et le nouveau venu Winsley Boteli. «C'est sympa, on va mettre l'ambiance!», se marre-t-il franchement.