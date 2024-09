Blick Sport

Joueur de deuxième division écossaise du côté de Greenock Morton FC, Jay Emmanuel-Thomas a été inculpé après la découverte de 60kg de cannabis, d'une valeur de 715'000 euros, dans des valises à l'aéroport de Londres, rapporte ITV. L'ancien joueur d'Arsenal, cinq apparitions avec la première équipe, est soupçonné d'avoir organisé l'importation de cette drogue de classe B.

Deux femmes, libérées entre-temps sous caution, ont également été mises en examen dans cette affaire. Elles comparaîtront devant le tribunal de première instance de Chelmsford le 1er octobre.

Milieu offensif mis à pied

Rapidement mis au courant, Morton a tout d'abord déclaré vouloir attendre davantage d'informations avant de positionner sur l'affaire. Puis, quelques heures plus tard, celui-ci a annoncé avoir mis fin à sa collaboration avec le milieu offensif. «Greenock Morton FC peut confirmer que le contrat de Jay Emmanuel-Thomas a été résilié avec effet immédiat. Le club ne fera aucun autre commentaire à ce sujet», communique-t-il.

«Nous demandons à toute personne approchée pour se livrer à une forme quelconque de contrebande de réfléchir très attentivement aux conséquences probables de ses actes et aux risques qu'elle prend et qui peuvent changer sa vie», a pour sa part indiqué un responsable de la National Crime Agency.

Formé à Arsenal, le joueur aujourd'hui âgé de 33 n'est pas parvenu à s'y imposer et a par la suite connu plusieurs équipes en Angleterre (Ipswich, Bristol et QPR pour ne citer qu'elles). Emmanuel Thomas a également évolué en Thaïlande et en Inde avant de porter les couleurs de Livingston, Aberdeen et donc Morton, depuis fin juillet (six apparitions), en Écosse.