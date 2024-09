Uli Forte et Xamax veulent désormais attaquer

Alain Kunz

Pourquoi ne pas prendre Young Boys comme exemple malgré la crise que le club de la capitale traverse en championnat? Uli Forte (50 ans), entraîneur des Bernois de 2013 à 2015, le fait après la très mauvaise prestation de ses Xamaxiens à Wil, qui se termine par un fiasco 0-4. «J'ai dit à mes gars: regardez, YB est misérable en championnat, mais brillant en playoffs de Ligue des champions. Nous pouvons, nous aussi, réussir un tel changement à notre niveau».

L'ambitieux Vaduz est l'adversaire suivant, à la Maladière cette fois-ci. Le plan de Forte fonctionne et les Liechtensteinois sont renvoyés dans le Ländle après une défaite 4-1. Xamax, deuxième du classement, se retrouve dans les clous. Le solide plan sur trois ans de Forte et du président/propriétaire du club Jeff Collet entre en effet dans sa troisième phase, qui doit être la dernière. En effet, une éventuelle promotion mettrait fin à ce dernier et une nouvelle histoire s'écrirait en Super League.

Il fallait d'abord sauver Xamax, puis le stabiliser

Pour mémoire, la première a été le sauvetage à la fin de la saison 2022/23, lorsque Forte s'est dès son arrivée entièrement concentré sur le barrage, alors qu'il restait encore six matches de championnat à jouer. «J'ai dit à l'époque que nous ne devions pas gaspiller notre énergie sur un combat qui serait difficile à gagner. Nous avons donc préféré nous préparer pour le barrage.» Là, ils n'ont laissé aucune chance à Rapperswil-Jona: 3-1, 3-0.

La deuxième année a servi à la stabilisation et a été déclarée saison de transition. Avec une quatrième place, à égalité de points avec le troisième Vaduz, la mission a également été réussie. Et maintenant, la troisième partie: l'attaque!

Et maintenant? L'attaque!

«Nous voulons désormais passer à l'étape suivante et faire mieux que cette quatrième place. Nous voulons rester devant jusqu'à la fin.» Si possible en battant Thoune, que Forte considère clairement comme le premier candidat à la montée: «Les Bernois ont le meilleur cadre». Actuellement, la différence de trois points entre les deux équipes est gérable et Forte pense que la composition de la Challenge League est bonne pour son Xamax: «GC est resté en haut et Sion est monté en Super League. Nous avons certes eu des départs, mais nous avons pu bien nous renforcer».

Et cela grâce à des hommes d'expérience en coulisses. La commission technique est composée de Forte, Collet, le directeur sportif Christophe Moulin (qui était auparavant entraîneur assistant de Lucien Favre à Nice), le manager général Tiziano Sorrenti et le chef scout Sébastien Fontbonne, qui a travaillé autrefois à Saint-Etienne, Monaco, Sion et Lausanne. «Nous sommes bien positionnés», estime l'entraîneur xamaxien.

Des arrivées fortes

Lavdrim Hajrulahu (26 ans) et Giovani Bamba (25 ans), deux joueurs expérimentés, sont arrivés en provenance du Stade-Lausanne-Ouchy, retombé en Challenge League. Edin Omeragic (22 ans), prêté l'année dernière par Servette à Nyon, est un gardien de but extrêmement talentueux et a également posé ses valises à la Maladière. Hussayn Touati (22 ans), qui a récemment joué une demi-saison en prêt à Wil, est également venu de Servette. De leur côté, Euclides Cabral (25 ans), ancien saint-gallois, est un défenseur latéral expérimenté alors que Koro Koné (35 ans) était le meilleur buteur du FC Thoune!

«Le travail sur le marché des transferts a été fait. Il s'agit maintenant de faire en sorte que tous ces joueurs se fondent dans la structure de l'équipe», explique Forte. Ces arrivées n'ont cependant pas empêché Xamax de sombrer contre Bienne, club de Promotion League, en Coupe (0-2). «J'avais mis en garde toute la semaine contre les Seelandais. Après tout, ils ont constitué une équipe pour monter en Challenge League. Mais il était déjà trop tard lorsque nous avons réellement commencé à jouer.» Forte tire malgré tout du positif de cette mésaventure: «Maintenant, nous n'avons plus que le championnat, un seul focus».

Barrage contre YB?

Et si la constellation restait la même et que Xamax disputait son barrage d'accession face à YB? Forte rit. «Non, jamais! YB a bien trop de qualité pour cela. Ils vont remonter au classement.» Ce scénario apporterait toutefois une conclusion croustillante au plan en trois phases des Neuchâtelois.