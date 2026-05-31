Les Nord-Vaudoises étaient aux anges après avoir validé leur promotion en Women's Super League. Elles ont su résister alors qu'un but les aurait condamnées.

Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

Pour une fois, le tour de promotion/relégation a basculé en faveur d’Yverdon Sport. Après deux cruelles désillusions survenues lors des saisons 2022/23 et 2024/25, la malédiction semble s’être dissipée. Grâce au match nul 0-0 obtenu à Lucerne samedi, YSF a validé sa promotion en Women’s Super League, trois ans après l'avoir quittée.

Thoune menant 1-6 contre le FC Sion Féminin, il aurait sauvé sa peau grâce au goal average si Yverdon perdait en Suisse centrale. Les dernières minutes ont donc été extrêmement tendues au Hubelmatt Athletics Stadium, d’autant plus que les Lucernoises, pourtant déjà assurées du maintien, poussaient. Elles ont même eu une occasion de 4 contre 4 dans les arrêts de jeu, mais Zia Girardin a réussi une belle intervention, permettant à Gilliane Roch de garder sa cage inviolée. Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas toujours.

En 2023, YSF était passé du mauvais côté de la barre en raison d’une réussite de Thoune contre Sion à la 91e de l’ultime journée du tour de promotion/relégation, entraînant sa chute en LNB. Deux ans plus tard, il n'avait pas réussi retrouver l’élite car il lui manquait un goal pour dépasser Rapperswil à la différence de buts. Deux c’est assez trois c’est trop.

La concrétisation des efforts

Autant dire que la délivrance a été immense, samedi soir à 20h54, au moment où l’arbitre a donné le coup de sifflet final. «C’est un soulagement, une grande fierté, vraiment beaucoup de joie, raconte Ilona Guede Redondo. On a travaillé dur, il y a plein d’émotions qui se mélangent, mais ce n’est que du bonheur qui reste au final.» Après avoir survolé la saison régulière de LNB durant deux années de suite, YSF est enfin récompensé.

«Cette promotion, c’est tout ce qu’on attendait depuis maintenant deux ans, rajoute Zia Girardin. Un soulagement, une concrétisation de tous nos efforts, de tous nos entraînements, de tout ce qu’on a mis en place.» La défenseure n’était pas au courant de l’évolution du score dans la partie entre Sion et Thoune et, donc, que la moindre erreur aurait été fatale.

«Une immense fierté»

Elle n’avait de toute manière pas besoin de ça pour faire preuve d’une volonté de fer. «Je savais qu’on ne devait pas encaisser, car un match nul, c’était ce qui nous suffisait. Mon objectif, c’était zéro but. Avec ma défense, zéro but. Avec les joueuses, zéro but. On devait tout faire pour défendre, même si marquer aurait été un plus.» Cela aurait en effet évité aux fans nord-vaudois de se faire des cheveux blancs.

Ayant vécu la relégation en 2023, Zia Girardin avait à cœur d’aider les Vertes à retrouver la lumière. «C’était mon objectif de remonter en Super League pour rejouer au plus haut niveau suisse. On l’a fait et c’est une immense fierté.» L’objectif sera maintenant d’y rester. «Mais d’abord, faire la fête.»

Après avoir évolué un cran au-dessus des équipes de LNB, Yverdon Sport s’est montré moins impressionnant lors des barrages. «On voit maintenant que les matches de haut niveau, ça se joue à des détails, souligne Ilona Guede Redondo. On devra encore travailler ces points-là l’année prochaine, mais là, ce n’est vraiment pas le moment de penser à ça. On va bien fêter car on est très fières de la saison qu’on a réalisée.» Au programme, retour à Yverdon pour célébrer, aussi avec les supporters qui les ont soutenues. «Après, on va se laisser un petit peu porter pour le reste de la nuit», poursuit la capitaine. Un premier pas vers des lendemains qui chantent.



