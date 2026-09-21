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Coupe du monde à Soldier Hollow
La Zurichoise Sina Frei remporte le bronze du cross-country dans l'Utah

L'Italienne Martina Berta triomphe en Coupe du monde de cross-country à Soldier Hollow, devançant Sina Frei et Gwendalyn Gibson. La Suédoise Jenny Rissveds garde une solide avance au classement général.
Publié: 21.09.2026 à 02:23 heures
Photo: Getty Images North America
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ATS Agence télégraphique suisse

Déjà sur le podium en short-track, Sina Frei a pris la 3e place du cross-country de Coupe du monde dimanche à Soldier Hollow (Etats-Unis). La course a encore été remportée par l'Italienne Martina Berta.

La récente championne du monde zurichoise a dû cravacher pour battre l'Américaine Savilia Blunk au sprint et monter sur le podium. Elle a toutefois dû s'avouer vaincue face aux jambes de feu de Berta, qui s'est imposée avec 13 secondes d'avance sur une autre Américaine, Gwendalyn Gibson.

La Suédoise largement devant

Deuxième du short-track devant Frei, la Nidwaldienne Alessandra Keller a cette fois dû se contenter du 5e rang, à 1'00 de Berta. L'Italienne, battue par Frei lors des Mondiaux fin août à Val di Sole, a clairement pris le meilleur sur les Suissesses dans l'Utah.

Malgré sa 8e place, la Suédoise Jenny Rissveds conserve une avance confortable en tête du classement général, avec plus de 200 points d'avance sur Sina Frei. Il faudrait un improbable concours de circonstances pour que la Scandinave ne remporte pas la Coupe du monde à l'issue de la dernière étape prévue le 4 octobre à Lake Placid.

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