NBA: Une délégation montheysanne a rendu visite à Kyshawn George

Photo: G.B.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Difficile de les rater, juste derrière le banc des joueurs de Washington avec le drapeau suisse bien en évidence. Ils sont neuf passionnés de basket originaire du Valais à avoir traversé l'Atlantique pour rendre une visite surprise à Kyshawn George, troisième joueur suisse à évoluer en NBA. Rendez-vous est pris au terme du match face à Cleveland pour en savoir plus sur cette expédition.

Les Wizards viennent de perdre de dix points face à Cleveland, une des meilleures équipes de NBA. Un bon match malgré tout et une jolie performance de Kyshawn George avec 16 points. Mais quel est le lien qui unit ces neuf amateurs de basketball et le joueur? «Il est plus jeune que nous, remarque Mathieu. Nous, on connaît surtout son papa, Deon, qui a gagné le titre avec Monthey en 2005.» Florent abonde: «Il était toujours autour du terrain à courir. On l'a tous vu grandir.»

«Bons souvenirs de Monthey»

Le principal intéressé apprécie forcément la visite: «Quand tu sens que tu es soutenu par des gens au pays, ça fait toujours quelque chose. J'ai de bons souvenirs de Monthey et de voir des gens de là-bas, c'est spécial pour moi.»

Plusieurs membres de ce petit groupe ont été entraînés par Deon George qui est d'ailleurs présent. «Normalement, Kyshawn devrait ressortir dans quelques minutes pour vous dire bonjour», précise-t-il. C'est David qui est à l'origine de ce périple qui a mené l'équipe à Philadelphie, New York, Brooklyn et enfin Washington. «Au moment de lancer l'idée dans le groupe, j'aurais déjà trouvé cool qu'on soit deux ou trois, rigole-t-il. Et finalement hormis deux qui n'ont pas pu venir, tout le monde est là. C'est fantastique.»

Il a fallu un peu de gymnastique pour trouver une date fonctionnant pour les neuf motivés. Mais comme Washington disputait deux matches consécutifs à domicile peu après un détour par Brooklyn, l'occasion était trop belle. «Nous avons également prévu de regarder un match universitaire de Georgetown et nous nous sommes aussi rendus à Philadelphie assister au match contre les Boston Celtics», énumère David.

Réglementaire drapeau du Valais

Après ces explications, le «petit» Kyshawn (qui a décidément bien grandi) ressort et prend le temps de discuter avec le petit groupe. Au moment de s'en aller, il est happé par son père. «Une photo!» Caché jusqu'à ce moment, le réglementaire drapeau valaisan est de sortie. «Nous avons eu des problèmes à Brooklyn, raconte Mathieu. Dès que nous l'avons sorti sur le premier panier de Kyshawn, on nous a gentiment fait comprendre qu'il fallait le ranger. Ici, on n'a pas pris trop de risque.» Quant à savoir si la décision de l'ailier de représenter le Canada, son autre patrie, plutôt que la Suisse était un problème, les avis sont unanimes: «Il représente Monthey.»

Dans la salle, un concert est organisé. C'est souvent le cas à Washington et c'est Anwan «Big G» Glover qui monte sur scène devant plusieurs milliers de spectateurs toujours amassés dans l'arène. Kyshawn, lui, file aux vestiaires pour les soins d'après-match et la préparation du suivant puisque le lendemain, c'était d'Atlanta qui se trouvait au menu. «C'était un sympa de parler un peu avec Kyshawn, apprécie Mathieu. On a de la chance de bien connaître Deon, ça a quand même bien aidé.»

Et le groupe de Valaisans était également présent. Les billets ont été achetés plus tard dans la soirée. Ils ne le savaient pas à cet instant, mais le Chablaisien a dû faire l'impasse sur cette rencontre en raison d'une blessure à la cheville. Cela a rendu les moments de la veille plus précieux encore.