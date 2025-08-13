La Suisse a fait un pas vers la phase de qualifications pour la Coupe du monde 2027 en dominant la Slovaquie à Winterthour (85-72). Le dernier match aura lieu samedi contre l'Ukraine en Lettonie.

La Suisse fait un petit pas vers la Coupe du monde 2027

Yoan Granvorka et la Suisse ont dominé la Slovaquie. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Au moment du coup d'envoi, la donne était simple. Pour continuer d'espérer disputer les qualifications pour la Coupe du monde 2027, la Suisse n'avait pas franchement le droit à l'erreur. Une défaite face à la Slovaquie n'aurait pas condamné les Helvètes, mais elle les aurait placés dans une situation bien inconfortable dans ce groupe D du second tour des pré-qualifications.

À Winterthour, ce sont justement les visiteurs qui ont pris un départ canon pour rapidement faire un premier écart (2-8) après quelques minutes. Pendant ce temps, les Suisses peinaient à construire quoi que ce soit de bien probant offensivement. Malgré un léger mieux en fin de quart, la Suisse était menée de quatre longueurs (10e, 17-21) à cause d'une maladresse terrible en attaque (5/17 aux shoots).

Le réveil de Selim Fofana

Les Suisses ont-ils ôté les moufles lors du second quart-temps? Toujours est-il qu'une adresse retrouvée leur a permis de revenir peu à peu au score. En face, Milan Szabo, d'un tir à trois points, a prouvé que les Slovaques en avaient encore sous la semelle. Malgré ce shoot primé, les Suisses sont revenus sur les talons de leurs adversaires avant de prendre les devants sous l'impulsion de Toni Rocak, Dylan Ducommun ou encore Yoan Granvorka.

Et Selim Fofana, très en vue lors de ces pré-qualifications, a même donné six longueurs d'avance à la Suisse juste avant la mi-temps, d'un tir au buzzer (20, 42-36). Muet lors du premier quart, il a planté huit points lors du second, de quoi donner un joli coup de boost aux joueurs du sélectionneur grec Ilias Papatheodorou.

Problème? Les Suisses n'ont jamais su creuser l'écart. Lorsque le score était passé à 50-43, ils ont concédé quatre points en... trois secondes à la suite d'une perte de balle rageante. Devant 1432 spectateurs, les Helvètes ont viré en tête après trois périodes et un écart inchangé: six points (59-53).

Le même écart qu'en Slovaquie

Lors de l'ultime reprise, Yoan Granvorka a chauffé - au sens figuré - l'Axa Arena d'un dunk féroce qui a laissé Szabo et ses coéquipiers sur les talons. Peu après, Selim Fofana a fait passer le score à 67-53 d'un tir primé. Il ne restait plus que neuf minutes à jouer et l'enjeu était désormais clair. Gagner, oui. Mais si possible avec l'écart pour éviter toute mauvaise surprise en cas d'égalité dans ce groupe avec les Slovaques et l'Ukraine.

Mais une fois encore, les visiteurs, très agressifs avec un pressing tout-terrain, ont posé bien des problèmes à la remontée de balle helvétique. Un partiel de 6-15 a permis à la Slovaquie de revenir à 73-68. Mais c'est à nouveau Selim Fofana qui a enquillé les points pour faire passer son compteur personnel à 24 et donner douze longueurs d'avance à son équipe (82-70). À moins de deux minutes de la sirène finale, le match était plié.

Au final, la Suisse s'est imposée 85-72 sur un ultime tir primé de Xoan Granvorka (15 points). Elle a du même coup fait une bonne opération puisqu'elle a totalement effacé son mauvais différentiel de points depuis le début de la compétition. Samedi face à l'Ukraine en Lettonie, la Suisse se qualifiera à coup sûr pour la phase suivante en cas de victoire. Une défaite pourrait même sauver Ilias Papatheodorou et ses joueurs.