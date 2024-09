Le géant congolais Dikembe Mutombo a porté le maillot de huit franchises NBA. Photo: imago images/ZUMA Wire

ATS Agence télégraphique suisse

L'ancien basketteur congolais Dikembe Mutombo est décédé d'un cancer à l'âge de 58 ans. Ce pivot de 2m18 avait évolué durant vingt saisons en NBA, sans jamais gagner le titre suprême.

Mutombo a été huit fois All Star dans les années 1990 et 2000, surtout pour ses qualités défensives. Il a été élu quatre fois défenseur de l'année et aussi trois fois meilleur contreur et deux fois meilleur rebondeur.

Né à Kinshasa, Mutombo a joué deux finales, en 2001 avec Philadelphie et en 2003 avec San Antonio, mais n'a jamais remporté le titre. Il a porté le maillot de huit franchises de NBA lors d'un parcours commencé en 1991 à Denver et terminé à Houston en 2009 à l'âge de 43 ans.