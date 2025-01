Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Justine Mettraux a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe en 8e position à 14h38 samedi, après des dernières heures difficiles en mer. La Genevoise a mis 76 jours, 1 heure, 36 minutes et 52 secondes pour accomplir son tour du monde, battant ainsi le record féminin de cette épreuve.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Sur un IMOCA (TeamWork) construit en 2018, Justine Mettraux (38 ans) est donc la première femme à boucler l'édition 2018 de cette course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, qu'elle disputait pour la première fois. Cerise sur le gâteau, elle «explose» le record féminin détenu depuis 2021 par Clarisse Crémer, qui s'était alors classée 12e en 87 jours et 2 heures.

La navigatrice genevoise - qui a finalement manqué de peu l'ancien record absolu signé Armel Le Cléac'h lors de l'édition 2016/2017 (74 jours 3h35') - signe le premier top 10 helvétique dans cette mythique épreuve depuis la 7e place en 2012/2013 de Dominique Wavre. En ayant pourtant perdu fin novembre une voile avant - un J0 qui s'est déchiré -, ce qui l'a pénalisée par vent faible.