Yanic Konan Niederhäuser était forcément ému lorsque son nom a été appelé. Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

C'est une bonne situation, les Clippers? Même si en NBA, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise situation, il y en a qui sont meilleures que d'autres. Alors forcément, au moment de savoir dans quelle franchise il allait atterrir, Yanic Konan Niederhäuser espérait surtout tomber dans un endroit où il pourrait poursuivre son développement. Repêché en 30e position par les Los Angeles Clippers, le Fribourgeois est tombé dans une configuration idéale. Même si cela ne garantit évidemment rien, il partira sur de bonnes bases. Voici pourquoi.

1 Une place dans l'équipe

Sur les bords du Pacifique, la place de pivot titulaire n'est pas disponible. De toute façon, un joueur en première année peut difficilement la briguer. Mais avec Ivica Zubac, les Los Angeles Clippers disposent d'un joueur très solide au poste 5. L'international croate de 28 ans vient de terminer sa meilleure saison en carrière avec 16,8 points et 12,8 rebonds. Une production monstrueuse. Son remplaçant, Mo Bamba, a été échangé en cours de saison et, pour l'heure, il n'y a pas d'autre joueur intérieur de qualité dans le contingent.

La période des agents libres commencera le 1er juillet prochain et la situation peut évidemment évoluer en un claquement de doigt. Mais pour l'heure, Yanic Konan Niederhäuser a une chance de gratter du temps de jeu derrière Ivica Zubac. Sa concurrence n'est pour l'heure représentée que par Drew Eubanks, un joueur de 28 ans qui n'a jamais convaincu au plus haut niveau.

2 Un groupe à construire

Si la franchise californienne a disputé trois ans de suite les play-off, elle n'a jamais franchi le premier tour malgré un effectif solide et quelques stars dans le contingent telles que James Harden et Kawhi Leonard. Avec le départ de Paul George l'été dernier, les Clippers ont laissé partir une superstar. Seuls trois joueurs majeurs (Kawhi Leonard, Ivica Zubac et Derrick Jones) ont un contrat garanti au terme de la saison prochaine. Cela signifie que l'équipe de Los Angeles pourrait connaître plusieurs changements dans les douze prochains mois. Si «YKN» parvient à convaincre, il pourrait tirer son épingle du jeu.

3 Un partenaire idéal

Quels sont les deux principaux points communs entre Clint Capela et Yanic Konan Niederhäuser? Les deux sont pivots et commencent leur carrière avec James Harden. Ce n'est pas anodin, car le all-star est l'un des joueurs les plus adroits pour distribuer des passes décisives à ses intérieurs. Le Genevois a grandement bénéficié de cette contribution pour lancer sa carrière avec les Houston Rockets. Le Fribourgeois pourra en tout cas compter sur un appui de choix pour faire ses premiers pas dans la plus prestigieuse ligue du monde.

4 Un propriétaire ambitieux

«Grüezi, Gruëzi!» C'est en dialecte alémanique que Steve Ballmer a souhaité la bienvenue à Yanic Konan Niederhäuser, quelques minutes après l'avoir sélectionné. Propriétaire des Los Angeles Clippers depuis plus de dix ans, l'ancien PDG de Microsoft est l'un des patrons les plus enclins à dépenser pour permettre à son équipe d'avoir du succès. Récemment, il a délocalisé l'équipe pour lui permettre de voler de ses propres ailes. Après avoir longtemps partagé la salle avec les Lakers, il a décidé de bâtir une arène dédiée aux Clippers. Situé dans la région d'Inglewood, l'Intuit Dome est une merveille de salle multifonctionnelle qui a coûté plus de 1,2 milliard de dollars à construire. Les 18'000 spectateurs profitent d'une infrastructure exceptionnelle, avec un écran géant à 360 degrés unique au monde et des technologies de pointe. Quand Steve Ballmer a une idée derrière la tête, il n'hésite pas à mettre la main au porte-monnaie.