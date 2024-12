1/5 Mike Tyson a des trous de mémoire Photo: keystone-sda.ch

Ramona Bieri et BliKI

Il y a un mois, l'ancien champion du monde des poids lourds Mike Tyson (58 ans) a affronté la star d'Internet Jake Paul (27 ans) et a perdu. Près de 20 ans après son dernier combat professionnel, «Iron Mike» est remonté sur le ring, mais n'a pas pu tenir tête à son adversaire nettement plus jeune que lui (défaite aux points).

Le duel avait déjà été fortement critiqué avant la rencontre en raison de la grande différence d'âge. Aujourd'hui, Mike Tyson fait une confession effrayante: «Je ne me souviens pas exactement de ce combat».

Et d'ajouter à Fox Sports Radio: «J'ai en quelque sorte perdu la mémoire. Je n'ai pas encore regardé le combat». Il y a une chose dont il se souvient très bien. Après le premier round, il serait retourné dans son coin et Jake Paul aurait fait une sorte de révérence. «C'est la dernière chose dont je me souvienne».

«Ni fatigué ni en sueur»

En principe, le combat aurait dû avoir lieu dès la mi-juillet. Mais les problèmes de santé de Mike Tyson ne l'ont pas permis. Après son duel avec Jake Paul, il révélait encore sur le ring: «J'ai failli mourir en juin». Il avait perdu la moitié de son sang et environ onze kilos à l'hôpital et avait dû subir huit transfusions sanguines. «J'ai dû me battre pour retrouver la santé afin de pouvoir faire ce combat - et j'ai gagné».

Pour Mike Tyson, le fait que ses enfants aient pu le voir tenir huit rounds dans un stade des Cowboys de Dallas plein à craquer face à un combattant talentueux deux fois moins âgé que lui est une bonne chose. «C'est une expérience qu'aucun homme ne peut oser demander». Malgré la défaite, Mike Tyson souligne que sa condition physique était bonne. «Je n'étais ni fatigué ni en sueur. Après le combat, je suis retourné à la maison où nous vivons, puis je suis allé à l'afterparty avec ma femme et mes enfants».