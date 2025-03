Salif Diallo va recevoir quelques coups samedi. Mais il risque d'en donner aussi pas mal... Photo: DR

C'est un fait, la boxe et les sports de combat connaissent un essor fulgurant en Suisse romande, attirant un public toujours plus large et passionné. Les jeunes adorent, l'ambiance dans les salles est survoltée et la soirée de samedi en apportera une nouvelle preuve au centre sportif de la Vallée de la Jeunesse, à Lausanne. De 18h30 à 23h30, plusieurs combats très spectaculaires seront organisés dans le cadre du gala de Kickboxing KOS (King of Switzerland), un événement incontournable pour une soirée de haut niveau qui réunira l’élite des combattants suisses.

Cette première édition du gala de KOS sera marquée par des enjeux majeurs. Plusieurs combats auront pour enjeu des titres suisses officiels WKN, une opportunité unique pour les athlètes de s’affirmer sur la scène nationale. L’événement accueillera également une demi-finale européenne où le jeune talent lausannois Salif Diallo, étoile montante du kickboxing de la région, tentera de franchir une étape décisive dans sa carrière en battant son rival Azzedin

Abdelkrim. Il incarne cette nouvelle génération de combattants suisses qui ambitionnent de briller au plus haut niveau.

Six fois champion suisse, vainqueur du prestigieux tournoi «The Best of Switzerland», Salif Diallo est une étoile montante du kickboxing suisse, lui qui est également membre de l'équipe nationale. «A la fin de ma carrière je veux être considéré comme étant un des meilleurs de tous les temps de ma discipline!», affirme-t-il avec force, la clé de son succès résidant dans un subtil mélange d'humilité et de confiance en lui. «J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je suis que je suis bon!»

Derrière cette grande soirée de gala lausannoise, on retrouve Alain Coppey, figure emblématique du kickboxing suisse, double champion du monde et entraîneur reconnu, qui met son expérience au service des combattants. Aux côtés de Joao Alhinho et Battista Ravanne, ils œuvrent ensemble pour faire de KOS un tremplin qui puisse permettre aux pépites locales de briller et d'évoluer vers des compétitions internationales.

KOS promet donc un véritable show ce samedi, avec un matchmaking réfléchi. Chaque affrontement est pensé pour garantir un spectacle de qualité, dans une ambiance enflammée. Le public pourra assister à des duels équilibrés, où la technique et la détermination des athlètes seront mises à l’épreuve.

Face à l’engouement croissant pour les sports de combat en Suisse, KOS ne se limite cependant pas à une simple soirée de sports de combat. L’ambition est claire: structurer l’avenir de la discipline en offrant aux athlètes un cadre professionnel et des opportunités d’évolution.

