Lena Häcki-Gross passe tout près d'une médaille pour la Suisse en biathlon

L'Obwaldienne était à 1''4 d'offrir une médaille à la Suisse dans des Mondiaux. Photo: Christian Manzoni/freshfocus

Privée de podium pour 1''2 lors des Mondiaux 2024 de Nove Mesto au sein du relais mixte, Lena Häcki-Gross doit la trouver vraiment saumâtre. Elle a en effet été devancée de 1''4 par la Finlandaise Suvi Minkkinen, médaillée de bronze, et de 1''6 par l'Allemande Franziska Preuss, en argent jeudi!

Longtemps 3e d'un sprint qui s'est disputé sur 7,5 km dans des conditions difficiles, l'Obwaldienne a été boutée hors du podium par Justine Braisaz-Bouchet. La Française a mis tout le monde d'accord, s'imposant avec 9''8 d'avance sur Franziska Preuss pour offrir à son pays un deuxième titre en deux épreuves disputées dans ces joutes.

Lena Häcki-Gross va forcément regretter l'issue de cette course. Mais elle n'a rien à se reprocher, elle qui a réussi un sans-faute au tir et a eu le désavantage de s'élancer avant ses rivales du jour. Et elle abordera la poursuite dominicale sur 10 km dans une position idéale pour jouer le podium.