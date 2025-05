Jhonattan Vegas est l'étonnant leader du PGA Championship après le 1er tour Photo: George Walker IV

ATS Agence télégraphique suisse

Le Vénézuélien Jhonattan Vegas a pris la tête du PGA Championship, deuxième Majeur de la saison, à l'issue de la première journée à Charlotte. Les favoris ont quant à eux souffert jeudi. Vegas (40 ans, 70e mondial) a signé cinq birdies sur ses six derniers trous pour rendre une carte de 64, sept coups sous le par. Il devance de deux coups un duo composé de l'Américain Ryan Gerard et de l'Australien Cam Davis.

«C'est incroyable, on rêve de ces moments-là, on s'entraîne pour cela, tous les jours,» a déclaré le Vénézuélien, qui n'a encore jamais intégré le top 20 final d'un tournoi majeur. «Je m'entraîne pour être performant en priorité lors des Majeurs. Je vieillis, je deviens plus malin, je ne me mets pas trop de pression, ça a été mon approche aujourd'hui (jeudi)», a poursuivi l'homme fort de ce 1er tour.

Les trois favoris, tous regroupés dans la même partie, ont peiné: le no 1 mondial Scottie Scheffler s'en est le mieux sorti en 69 (20e), alors que le tenant Xander Schauffele a joué en 72 (60e) et que Rory McIlroy, vainqueur du récent Masters, a plongé en 74 (98e).