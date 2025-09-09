DE
Un magnifique exploit
Alessandra Keller titrée en short-track à Zermatt

Alessandra Keller est la nouvelle championne du monde de VTT short-track. A Zermatt, la Nidwaldienne de 29 ans a devancé la Suédoise Jenny Rissveds et la Canadienne Jennifer Jackson.
Dire qu'elle voulait ce titre est un euphémisme. Alessandra Keller savait qu'elle avait deux chances de médaille lors de ces Mondiaux à domicile et elle n'a pas attendu sa deuxième opportunité pour décrocher le plus beau des métaux.

Neuf tours d'un kilomètre, un effort violent qui convient parfaitement à la morphologie de la Nidwaldienne. Au final, seule Jenny Rissveds a pu suivre la cadence de Keller. Sauf à la fin lorsqu'elle a accéléré une dernière fois pour se détacher et couper la ligne en levant les bras.

Vice-championne du monde de la discipline en 2022, Alessandra Keller avait remporté le général de la Coupe du monde de short-track cette même année.

Les Suissesses n'ont pas manqué ce rendez-vous. L'Appenzelloise de 24 ans Ronja Blöchlinger s'est classée 4e. Nicole Keller a pris le 7e rang et Linda Indergand le 9e.

