Un grave accident s'est produit lundi matin à Majorque. Un automobiliste de 89 ans a percuté un groupe de cyclistes allemands sur une voie rapide. Six membres de l'équipe nationale allemande de cyclisme sur piste ont été blessés.

La police a ouvert une enquête. Photo: POLICIA NACIONAL

Selon les autorités, un automobiliste de 89 ans a renversé un groupe de cyclistes sur l'île touristique espagnole de Majorque. Six des sept cyclistes ont été blessés, dont deux grièvement, a rapporté un journal local en se référant à une porte-parole de l'unité de police Guardia Civil. Les blessés sont des membres de l'équipe nationale allemande de cyclisme sur piste.

L'accident s'est produit lundi matin à proximité de l'aéroport de Palma de Majorque. Il est possible que le conducteur de la voiture, âgé de 89 ans, n'ait pas respecté la distance de sécurité et ait heurté le groupe par l'arrière. Un test d'alcoolémie effectué sur le conducteur s'est révélé négatif et il n'a pas été arrêté, poursuit le journal.

De nombreuses fractures

Comme l'a indiqué la fédération allemande German Cycling, les sportifs ont été transportés à l'hôpital pour y recevoir des soins médicaux, aucun d'entre eux n'étant en danger de mort. Les six sportifs sont l'ancien champion d'Europe M23 Tobias Buck-Gramcko, Benjamin Boos, Bruno Kessler, Max-David Briese, Moritz Augenstein et Louis Gentzik, qui font tous partie de l'équipe nationale d'endurance.

Selon les informations de la fédération, l'automobiliste n'aurait pas vu le groupe et l'aurait percuté de plein fouet. L'entraîneur national Lucas Schädlich, qui se trouvait dans le véhicule d'accompagnement, a été témoin de l'accident. Selon German Cycling, aucun des sportifs n'a été mortellement blessé, mais il y a eu de nombreuses fractures, ce qui va entraîner «pour certains une longue pause dans l'entraînement et la compétition.»