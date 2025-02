Thea Björseth manquera les Mondiaux de ski nordique à Trondheim. Photo: imago/Eibner

Le cas de la sauteuse à ski Thea Minyan Björseth (21 ans) montre à quel point les joies et les peines sont proches dans le sport: lors de la première manche du saut à Ljubno, en Slovénie, elle établit comme par magie un record du tremplin. Lors du deuxième saut, elle chute lourdement, se cogne la tête et reste allongée.

Le diagnostic tombe à l'hôpital: la Norvégienne se déchire le ligament croisé et le ligament interne du genou et se déboîte le coude. Les Mondiaux à Trondheim s'envolent donc pour elle. Même les Jeux olympiques de 2026 à Milan et Cortina sont en danger.

«C'est une pilule difficile à avaler, surtout en vue des prochains Mondiaux dans mon pays, auxquels je ne pourrai pas participer. Il y a tout simplement trop d'émotions et trop de choses à gérer - toute cette situation est tout simplement horrible», écrit Thea Minyan Björseth sur Instagram en partageant des photos de ses blessures prises à l'hôpital.

Son entraîneur Christian Meyer est également très ému lors d'une interview avec la chaîne de télévision NRK: «J'étais sous le cohc dans les tribunes et j'espérais simplement qu'elle se lève. C'était un moment très difficile. Mais il faut bien avancer et se relever... et on va le faire». Pour que Thea Björseth puisse à nouveau goûter aux joies de son sport favori.