Mads Pedersen finira sa carrière avec l'équipe Lidl-Trek

Mads Pedersen finira sa carrière chez Lidl-Trek. Photo: GEORGI LICOVSKI

ATS Agence télégraphique suisse

Agé de 29 ans, le champion du monde 2019 a débuté en World Tour en 2017 quand la formation américaine s'appelait encore Trek-Segafredo. «La décision de rester chez Lidl-Trek jusqu'à la fin de ma carrière a été facile à prendre. Cette équipe est devenue une deuxième famille», explique dans un communiqué Mads Pedersen, qui réalise une saison remarquable jusque-là.

Vainqueur du Tour de la Provence, de Gand-Wevelgem, deuxième du Tour des Flandres et troisième de Paris-Roubaix, il a aussi gagné deux étapes au Giro, dont il porte actuellement le maillot rose. «Mon grand objectif pour les prochaines années est de gagner ce Monument pour lequel je me bats et en général de remporter un maximum de victoires», ajoute-t-il.

Le Danois compte 52 succès chez les professionnels. Il court toujours derrière une victoire dans l'une des cinq plus grandes classiques du cyclisme.

Le Belge Wout Van Aert avait lui aussi signé l'année dernière un tel «contrat à vie» avec l'équipe Visma-Lease a bike.