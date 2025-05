Le Tour de France passera bien par la butte de Montmartre

Le passage par Montmartre avait attiré la grande foule lors des JO 2024. Photo: ANDRE PAIN

ATS Agence télégraphique suisse

Ce passage a été décidé pour «fêter le cinquantième anniversaire de la première arrivée finale sur les Champs-Elysées», ont annoncé mercredi les organisateurs d'Amaury Sport Organisation (ASO). «Un an après le succès et les frissons de la foule sur la course olympique de Paris 2024, le peloton fera son retour dans la capitale sur un parcours passant par la butte Montmartre», indique ASO dans un communiqué.

Cinquante ans après la première arrivée finale sur l'avenue des Champs-Elysées, succédant à celles au Parc des Princes et au vélodrome de la Cipale, «un parcours exceptionnel a été dessiné, inspiré du tracé de la course en ligne des Jeux olympiques 2024 qui avait réuni plus de 500'000 spectateurs en août dernier», ajoutent les organisateurs.

En souvenir des Jeux olympiques

«Les coureurs seront amenés à enjamber la butte Montmartre et à passer au pied du Sacré-Coeur avant de se disputer une étape dont le scénario pourrait rompre avec les habitudes prises depuis 50 ans au coeur de la capitale», soulignent-ils encore. Pour connaître le détail de ce parcours inédit sur le Tour de France, ASO renvoie à la conférence qui sera organisée mercredi prochain dans les salons de l'Hôtel de Ville en présence de la maire de Paris Anne Hidalgo, du directeur du Tour de France Christian Prudhomme et du préfet de police Laurent Nuñez.

Le 3 août dernier, les rues étroites de Montmartre s'étaient embrasées au passage de l'épreuve olympique, notamment lors des trois ascensions de la raide rue Lepic, dans une ambiance digne des plus grands cols du Tour de France. De quoi faire germer dans la tête des organisateurs l'idée de revisiter la traditionnelle procession vers le sprint massif sur les Champs-Élysées.

Mais ce changement de parcours pose un certain nombre de défis sécuritaires et logistiques, car le peloton du Tour de France comporte deux fois plus de coureurs que celui des JO et est suivi d'un important cortège de véhicules d'assistance.